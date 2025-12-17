La 2, a por todas contra las preuvas de Neox: Inés Hernand y Aitor Albizua frente a Dani Mateo y Lola Lolita

La rivalidad que existe desde hace unos años entre TVE y Antena 3 por el pulso por la audiencia en las Campanadas ahora se extrapola también a las preuvas. Se trata de una cita que cada vez está más de moda.

La inocentada que RTVE gastó a la prensa en la presentación de la programación navideña con los nombres de los presentadores de Nochevieja, eclipsó un anuncio bastante interesante.

La televisión pública, que este jueves anunciará a partir de las 20:30 a los sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, informó también que este año entrarán en la pelea de las precampanadas, un territorio que en los últimos años ha sido casi exclusivo de Neox.

Era así porque ningún otro canal hacía una gran apuesta para el día 30, que viene a ser la antesala de la Nochevieja para muchos españoles.

Pues bien, la televisión pública va a por todas al escoger a Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado en una retransmisión que se verá de forma simultánea en RTVE Play y La 2.

Los que fuesen rostros de La familia de la tele y el excolaborador de Buenafuente en Late Motiv (y compañero de José Luis Sastre en la SER) competirán, por lo tanto, con el especial que prepara la cadena temática de Atresmedia.

Dani Mateo y la influencer Lola Lolita (estrenará Pyjamada en Atresplayer) se encargarán de las precampanadas de Neox, donde también participará la periodista Pilar Vidal.

Miguel Maldonado en la SER.

El año pasado, la retransmisión capitaneada por Nacho García y Lola Lolita registró un 1,8% de share y 158.000 espectadores de media, despuntando en el público de 25 y 34 años con un 6,3%.

Las preuvas servirán también para que Neox celebre su 20º aniversariocon la gala ¡Feliz 20 años Neox!.

Antes, el propio Dani Mateo conducirá un especial en el que se hará un recorrido por la historia del canal. Miguel Lago, Anna Simon y Berta Collado son algunos de los rostros que saldrán en este especial.

El giro de La 2

Que La 2 se haya animado a pelear la audiencia el día 30 va en sintonía con la nueva hoja de ruta de la Corporación de convertir a la segunda cadena en un canal más comercial.

En los últimos meses, hemos visto cómo concursos como Cifras y Letras, El cazador, La Pirámide o Jeopardy se adueñaban de la parrilla donde, años atrás, sólo destacaba Saber y ganar.

La revolución de La 2 continuó en primavera con Malas lenguas. El programa de Jesús Cintora abría una ventana al directo en la segunda cadena de RTVE.

Mucho antes, los responsables de RTVE sorprendieron con su apuesta por los late night al lanzar al circuito nacional al Late Xou de Marc Giró, que luego acabaría saltando a La 1. Una senda que continúa ahora Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez.

A todo esto, en las últimas semanas se sabía que La 2 bajaba la persiana a formatos como Cultura 2, El Condensador de Fluzo, El cazador de cerebros y Aquí hay trabajo.

Jesús Cintora en 'Malas lenguas'.

La renovación del segundo canal de TVE pasa ahora por un nuevo magacín cultural que se emitirá en la franja vespertina. José Pablo López, presidente del ente público, también confirmó el fichaje de Iñaki Gabilondo para presentar La gran aventura de la lengua española.

También anunció un espacio conducido por Alba Flores que llevará por título Aprobado en historia, mientras que también se estrenará un programa titulado Cervantes por el mundo.

En la programación cultural de la cadena se mantendrán marcas como Órbita Laika, Página 2 y Un país para leerlo, mientras que Pere Estupinyà tendrá un nuevo formato sobre ciencia "más familiar, dinámico y light" respecto al anterior.