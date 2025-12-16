Pablo Motos se apunta una nueva victoria en un access de 'foto finish' para Broncano y 'La isla de las tentaciones'

Pablo Motos no da tregua y empieza la última semana de 2025 con una nueva victoria en el access. La visita de Malú a El Hormiguero se saldó con un 14,7% de cuota de pantalla y 1.865.000 espectadores de media en Antena 3.

El programa supera cómodamente a La Revuelta, que vive un reñidísimo duelo con La isla de las tentaciones.

En cómputos globales, el reality de Telecinco supera a Broncano. El programa de Sandra Barneda alcanza su segunda mejor marca de la temporada (12%) en el access, mientras que el show de La 1 firma un 11,6%.

Sin embargo, las audiencias del access de este lunes, 15 de diciembre, son de foto finish, pues en el tramo de coincidencia, Broncano gana por la mínima.

En la franja comprendida entre las 21:55 y las 23:07, El Hormiguero es primera opción (14,5%), La Revuelta es segunda (11,8%) y La isla de las tentaciones queda tercera (11,7%).

Y si analizamos la coincidencia entre La Revuelta y La isla de las tentaciones, Broncano (11,6%) aventaja en dos décimas al formato de Telecinco (11,4%).

No obstante, La isla de las tentaciones vuelve a confirmarse como la tabla de salvación de la cadena principal de Mediaset en su prime time, tras el batacazo de Gran Hermano 20.

El programa de Cuarzo no tiene problemas para ganar a todos sus rivales y firma un cómodo 16% de cuota de pantalla.

El reality apenas nota la competencia contra la final de Operación Triunfo 2025. Si bien, como saben, no es posible saber qué audiencia hizo la gala que coronó a Cristina Lora en Prime Video porque las plataformas de streaming no ofrecen datos.

Tan sólo se sabe que las primeras siete galas del talent de Gestmusic obtuvieron un total de 1.646.000 espectadores únicos, según Dos30'. Esto supone una caída de 200.000 respecto a la edición de 2023.

Hay que decir que ENA, la ficción histórica que emite La 1, mejora ocho décimas respecto a la semana pasada. Aun así, el 12,3% de share que firma, se sigue quedando bastante lejos de La isla de las tentaciones.

Renacer continúa rindiendo bien en Antena 3 (11,7%), pero se queda por detrás. Por su parte El Taquillazo de laSexta se apunta un 7% y el cine de Cuatro se queda con un 4,5%.