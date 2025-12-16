María Patiño, sobre las Campos: “Alejandra y Terelu creen que ‘Pototito’ ha hecho la vida imposible a Carmen Borrego”

Al más puro estilo del extinto Sálvame, con María Patiño en una juguetería junto a Alberto Guzmán disfrazado de Fiona (por Terelu Campos) y David González sujetando un Mr. Potato (por Carmen Borrego).

Así comenzaba No somos nadie este martes indicando que las desavenencias entre Alejandra Rubio y José María Almoguera han provocado un distanciamiento entre Carmen Borrego y Terelu Campos.

El espacio ha comenzado con un surrealista y onírico momento desde la mencionada tienda de juguetes, hablando alto y claro sobre las Campos.

El programa de Canal Quickie y Ten ha explicado el conflicto fraternal entre las hermanas con sus motes: Carmen Borrego es Potota en idioma No somos nadie, y Terelu es Fionalú en la misma lengua).

María Patiño ha afirmado que José María Almoguera (bajo el pseudónimo de Pototito en la información) le ha dificultado las cosas a su madre durante mucho tiempo.

“Alejandra Rubio y Terelu consideran que Pototito ha hecho la vida imposible durante muchísimos años a Carmen Borrego”, ha expresado la periodista.

Por otro lado, Patiño ha mencionado que Carmen Borrego no habla precisamente bien de su sobrina, sin apelativo por el momento.

“Carmen Borrego en la intimidad, lo que cuenta de Alejandra es que es una persona absolutamente caprichosa y que su madre Terelu le tiene miedo”, ha agregado la presentadora.

De esta manera, el cruce de críticas y reproches entre ambas familias sería algo frecuente y normal según No somos nadie. Estos comentarios vienen dados después de que Almoguera contase en ¡De viernes! que su prima Alejandra Rubio no se había preocupado por su estado de salud.

La hija de Terelu se mostró prudente, que no indiferente, ante las palabras de su primo cuando dijo que no quería conflictos, pero que no se esperaba la entrevista.

Alberto Guzmán, ya sin ir ataviado como la mujer de Shrek, se ha mostrado contundente sobre la mala relación de las hijas de María Teresa Campos.

Nos ha llegado info que destapa 🔍💥el porqué de la mala relación entre las hermanas 👭⚔️



Además… ¡hacemos una recreación increíble! 🎭✨#NoSomos16D



👉🏻https://t.co/0zUGdoV2s4 pic.twitter.com/XXy2unRuWi — Canal Quickie (@CanalQuickie) December 16, 2025

“Todos sabemos cuál es el origen de esta tempestad en el seno de la familia Campos, que es Pototito. Le está tapando y está intentando sosegar situaciones del pasado que para Carmen son complicadísimas”, ha explicado el periodista.

Guzmán también ha querido lanzar un mensaje para Borrego. “Carmen, hija, cada vez que hablas sube el pan. Carmen, la mayor aliada que tiene es Terelu. ¿Por qué no intenta estrechar lazos con su hermana?”, ha contado el periodista.

María Patiño ha intervenido inmediatamente con una aclaración.

“Un confidente llamó al programa. Carmen Borrego públicamente tiende puentes con su hermana. Ha dicho que no tiene problemas con ella, pero no tiene narices de enfrentarse con Alejandra, que tiene mucho carácter", ha dicho la presentadora.

"Y cuidadito si el niño se enfada, porque ha llamado cobarde a su madre públicamente”, ha finalizado María Patiño.