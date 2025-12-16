La experiencia de Javier Gutiérrez al ser padre a los 50: “En el parque te tachan de abuelo”

Daniel Sánchez Arévalo y Javier Gutiérrez han acudido a La Revuelta para presentar su última película juntos, Rondallas. En ésta, Sánchez Arévalo ejerce de director y Gutiérrez es su protagonista.

David Broncano, como es habitual, pregunta por la vida de sus invitados según le va viniendo a la cabeza. Y, en este caso, como en una conversación entre amigos, se ha hablado de la paternidad.

Javier Gutiérrez, a sus 54 años, ha explicado que tiene dos hijos, uno de 16 y otro de 4. Evidentemente, las experiencias de vida de ambos casos son muy diferentes.

“¿Quién te genera más adrenalina, el de 16 o el de 4?”, se ha interesado Broncano. “El de 4, siempre”, ha contestado el actor de La isla mínima de manera espontánea.

“El de 16 también, pero el de 4 te pilla con el pie cambiado. Yo lo tuve a los 50 años, con lo cual, verse en un parque…”, ha explicado el actor.

Sánchez Arévalo, en la calidez de la conversación, ha interrumpido a su compañero para explicar que él también ha sido padre a sus 50. Y claro, Broncano ha tenido que intervenir.

“Padres mayores…”, ha bromeado el presentador. Y Gutiérrez, rápido como él solo, le ha dicho: “Si tú tuvieras uno serías un padre mayor también”. Punto para el actor por velocidad.

Creo que cero unidades de persona habrían dicho lo que cobran por un anuncio tan tocho. Bravo por Dani, se agradece la sinceridad 👏 El imperio del chopped, niño #LaRevuelta @javiergutialva @sanchezarevalo pic.twitter.com/GHjmE0NzfX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 16, 2025

“Los adolescentes son problemáticos. Pero físicamente me cuesta más el de 4”, ha revelado Javier Gutiérrez. “Hay que reducirle”, ha espetado Broncano, quizás con algo de razón.

“Luego en el parque te tachan de abuelo”, ha dicho el actor terminando la frase anterior. “Te dicen: ‘Su nieto está por allí’. Pero, ¿qué vas a decir? ‘Oiga, señora, lo he tenido a los 50’”, ha recordado el actor.

El actor ha explicado que tampoco son modales. Cuando Broncano le ha dicho que “no se puede corregir a señoras por la calle”, Gutiérrez, con cara de pillo y media sonrisa, le ha contestado: “Y menos un señor”.