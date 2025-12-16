Estudiante de Periodismo, 'niña Juan y Medio' y fan absoluta de Eurovisión: así es Cristina Lora, la ganadora de 'OT 2025'

Este lunes, 15 de diciembre, Cristina ha escrito su nombre en la historia de Operación Triunfo. La joven se ha convertido en la ganadora de la decimotercera edición del talent que emite Prime Video.

La concursante se ha llevado los 100.000 euros imponiéndose a Olivia por un contundente 46,3% de los votos del público. Completa el podio Tinho. Guille Toledano y Claudia Arenas acaban el concurso en cuarta y quinta posición, respectivamente.

Ya lo analizábamos en BLUPER. Todos los pronósticos apuntaban a una victoria de Cristina, que esta noche ha defendido La Noia de Angelina Mango. Como no podía ser de otra manera, ha conseguido la victoria con una canción de su querido Eurovisión. Concretamente, la de Italia en 2024.

Su juventud no está reñida con las sólidas tablas que ha mostrado durante estos tres meses de concurso. Y es que Cristina Sánchez Lora nació en Mairena del Aljarafe (Sevilla) el 2 de septiembre de 2006, por lo que tan solo tiene 19 años.

Desde bien pequeña mostró cualidades artísticas, formándose en baile, teatro y piano. Tiene diez años de experiencia en claqué. Actualmente, cursa segundo del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla.

Casi desde que tiene uso de razón, Sánchez siempre ha estado ligada estrechamente a la televisión. La cantante apareció en pantalla por primera vez en Menuda Noche, el programa infantil que presentaba Juan y Medio en Canal Sur.

Dos talents a sus espaldas

Era 2016 y la pequeña entrevistaba con todo su desparpajo a famosos como José Luis Perales, Pablo López o Natalia Rodríguez.

El pasado televisivo de la triunfadora de OT 2025 no queda ahí. También en la autonómica andaluza, Cristina participó en Tierra de talento, donde enamoró al público con sus versiones de Ana Mena o el musical Mamma Mia.

Cristina Lora, en 'Idol Kids'. Mediaset España

Además, fue concursante de Idol Kids, talent de niños de Telecinco. Entonces tenía 13 años y no llegó a la fase final, si bien causó buena impresión a los jueces e incluso hizo llorar a Isabel Pantoja. Un hito nada desdeñable al tratarse de la tonadillera.

De un tango a la Jurado

Pero la estudiante de Periodismo ha recogido el testigo de Naiara en el formato de sus amores, como ha demostrado en tantas ocasiones en la Academia, con sus continuas referencias a ediciones anteriores.

Porque, antes que concursante, la andaluza ha sido seguidora acérrima de OT. Tres veces elegida favorita por el público del programa de Gestmusic, varias actuaciones memorables han traído a Cristina hasta aquí.

Ya en la gala 1 cautivó, junto a Guillo Rist, con APT de Rosé y Bruno Mars. O Garganta con arena de Cacho Castaña, que le valió la salvación en su nominación contra Laura. Hace dos semanas, ofreció una versión muy particular de Punto de partida de Rocío Jurado, acompañada al teclado de Vic Mirallas, profesor de la escuela.