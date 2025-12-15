Malú (43), alto y claro sobre la salud mental: “Cuanto mejor me iba, menos creía que me lo merecía”

Malú ha acudido este lunes a El Hormiguero para presentar su residencia de conciertos en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, Siete Noches, en la que interpretará los mejores temas de su carrera.

La cantante ha hablado de múltiples temas, desde la próxima final de La Voz hasta la importancia de dejar una relación a tiempo. Pero ante una pregunta directa de Pablo Motos, Malú ha abierto su corazón y su mente.

“Has hablado de la salud mental en los cantantes. ¿Cuál es el pensamiento más recurrente que tiene un cantante cuando empieza a rumiar?”, ha preguntado el presentador.

La intérprete de Aprendiz, que lleva tres años en terapia, se ha mostrado de lo más sincera en su respuesta. “Cuanto mejor me iba yendo, menos creía que me merecía que eso pasara”, ha confesado. Con lo bien que le ha ido a la madrileña a lo largo de su carrera, estas palabras pueden sorprender.

Malú ha comentado que no sabe si “es un síndrome del impostor”, pero ha desvelado algo que, a todas luces, no ocurre: “Es la sensación de: ‘pero si no me sale tan bien’”.

Más allá de las típicas bromas de Trancas y Barrancas, el “¡guau!” que han exclamado, espontáneo y con la mayor de las empatías, ha demostrado la seriedad del momento y la importancia que se le ha dado.

“¿Por qué? Si yo no lo hago tan bien. Y si algún día se dan cuenta de que yo esto no lo hago bien”, ha compartido Malú sobre los pensamientos que ha llegado a tener. Pensamientos que, desde luego, pueden colarse en la mente de cualquiera por muy bien que haga su trabajo.

“Es la sensación constante de que estás fingiendo. Entras en ese lugar y es una presión que tienes encima. Estoy luchando constantemente conmigo misma para tratar de superarme en algo que no sé ni qué es. Es horrible”, ha continuado la artista.

Por fortuna, la terapia parece haber alejado a la intérprete de Blanco y negro de esos pensamientos.

“Me han cambiado muchas cosas. Me siento en un lugar tan en paz porque por primera vez en mi vida creo en mí como artista, vocalista, intérprete y autora. Siento que para mí está bien”, ha desvelado la artista. Sin duda, unas ideas más beneficiosas para ella misma.

“Con eso te quitas mucha presión, vergüenza… Todo eso tratas de esconderlo con un montón de capas que van delante de ti y jamás te dejas ver”, ha agregado la cantante.

Como es habitual en el espacio de Pablo Motos, el humor ha roto la seriedad del momento. Se estaban escuchando pequeñas explosiones de fondo cuando el de Requena ha ironizado: “Se están escuchando por un experimento que vamos a hacer. Y encima es una mierda”.