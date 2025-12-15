Iker Jiménez, alto y claro, sobre su buena racha en audiencias: "Es como si el Sabadell ganase la Liga al Barça o Madrid"

Iker Jiménez está en racha. Así lo certifican las audiencias de sus programas. Este jueves, Horizonte vivía su mejor noche de la temporada, alcanzando récord con un 12,3%. Una cifra que le valía para superar a la gala de Gran Hermano 20, que agoniza en Telecinco, 'hermana mayor' de Cuatro.

Los buenos datos no se quedan sólo en el programa de actualidad, sino también en Cuarto Milenio. El histórico formato obtuvo un más que aceptable 7,3% este domingo, en una entrega en la que se habló sobre Albert Einstein y los últimos hallazgos en las misteriosas pirámides de Egipto.

Sobre su buen momento ha hablado el propio Iker en la newsletter que envía a sus seguidores. "Hemos liderado la televisión las últimas semanas. Para entendernos, por cuestión de medios y presupuestos, es como si el Sabadell ganase la liga al Barça y al Madrid", empieza rotundo.

El periodista no sabe la causa exacta por la que se ha erigido como el rey de las audiencias. "Ser líder en el campo de la actualidad, y más viniendo de un mundo marginal como el misterio, es una anomalía televisiva tan grande como el Everest".

En sus líneas, Iker recalca que "ha sido el pueblo el que nos ha puesto ahí", y agrega: "Ya nos pueden quitar lo bailado. Podré decir que lo logramos".

Iker Jiménez en 'Horizonte' en una imagen de archivo.

No obstante, Jiménez ahonda en el asunto, en ese "campo de aprendizaje donde uno no deja jamás de aprender", como dice él, poniendo varios ejemplos del pasado.

"Cuando empezamos en la radio me dijeron que en la prestigiosa y politizada SER de los cinco millones de oyentes estos temas [los del misterio] no cabían", expresa. "Fuimos trece años líderes de audiencia".

"Cuando empecé 'Cuarto Milenio' me dijeron que nada que viniese de la radio funciona en televisión. Llevamos 20 años en prime time"

Sobre su faceta como escritor dice lo siguiente: "Cuando hice mis libros, allá por el siglo XX, me dijeron que siendo fiel a una editorial pequeña nunca iba a ser un bestseller. Y lo fueron".

"Cuando empecé Cuarto Milenio me dijeron que nada que viniese de la radio funcionaba en televisión. Llevamos 20 años en prime time y somos los únicos supervivientes que inauguraron la cadena", subraya sobre el espacio dominical de Cuatro.

Sobre la pandemia puntualiza: "Cuando llegó el COVID y decidimos irnos a casa, todo el mundo nos dijo que no pasaba nada y que era un absurdo para un periodista irse a hacer La Estirpe de los Libres en YouTube. Fueron emisiones top en castellano en todo el mundo".

"Cuando llegó la Dana nos dijeron que oficialmente no se podía llegar a la Zona Cero ni mucho menos emitir desde allí. Llegamos y emitimos", dice. "Cuando me dijeron que el de los ovnis no podía hacer un programa de pura actualidad... pues a las pruebas me remito".

Y, con todo esto, el carismático presentador aconseja a su fiel seguidor lo siguiente: "Mi única fórmula es no hacer caso a lo que me decían que iba a suceder".