¿Quién debe ganar 'Operación Triunfo 2025'?: así llegan los finalistas a la última gala del talent de Prime Video

Operación Triunfo 2025 llega a su fin. Cristina, Tinho, Olivia, Claudia Arenas y Guille Toledano se juegan la victoria en la final que emite Prime Video este lunes, 15 de diciembre, a partir de las 22:00 horas.

La semana pasada, en la semifinal del talent show de Gestmusic, Guillo Rist se quedó a las puertas de ser finalista en la última expulsión de la edición. Por un 60% de los votos del público, Tinho se coló en la lucha por coger el testigo de Naiara y embolsarse los 100.000 euros de premio.

La Academia cierra sus puertas en una edición complicada, en la que el verdadero 'talón de Aquiles' para la organización ha sido conseguir los derechos de las canciones que se cantan en las galas.

Ya sucedía la pasada temporada, pero este año ha sido más notorio, con quejas explícitas de la propia Noemí Galera. Al emitirse en una plataforma y no en la televisión lineal, la gestión de los derechos musicales se vuelve más enrevesada, tal y como analizó BLUPER hace siete días.

Este punto será decisivo en las negociaciones por la renovación del formato en Prime Video. Mientras tanto, este periódico repasa las trayectorias de cada finalista, así como sus bazas para ganar OT 2025.

Cristina

Sin lugar a dudas, Cristina Lora es la candidata más fuerte para ganar Operación Triunfo 2025. La benjamina de la edición ha sido la concursante 10: casi que no se le recuerda una mala actuación en el programa, requiriendo muchas de ellas tablas y desparpajo a partes iguales.

Ejemplos no faltan en su historial. La sevillana de 19 años ha versionado desde APT de Rosé y Bruno Mars hasta En el punto de partida de Rocío Jurado, pasando por Je Me Casse de Destiny, la canción de Malta en Eurovisión 2021. En la final, defenderá otro tema eurovisivo, La Noia de la italiana Angelina Mango.

Tinho

Tinho, el gran rockero de OT 2025, se coló 'in extremis' en la final en la pasada gala. El gallego acumula méritos en forma de shows espectaculares, como cuando interpretó I wanna be your slave de Maneskin, junto a Guillo, o Beautiful Things de Benson Boone.

Para el vocalista de la banda AWY, las últimas semanas han sido especialmente convulsas. Tras las bajas puntuaciones que le dio el jurado en la gala 11, el concursante se desmotivó, confesando que estaba sintiendo "inseguridad" por primera vez como artista. Este lunes, dejará sus miedos atrás con Lose Control de Teddy Swims.

Olivia

Olivia arrancó su andadura en el concurso musical sigilosamente y fue superándose gala a gala, hasta plantarse en la final. Los jueces han destacado en más de una ocasión su "magnetismo" frente a cámara, ese "algo" que no se puede explicar, pero que cautiva al público.

La madrileña ha tocado palos muy variados en OT. Akureyri de Aitana y Sebastián Yatra, junto a Crespo; Tengo un pensamiento de Amaia; o Where is my husband de Raye. Coronará su concurso con It’s all coming back to me now de Céline Dion.

Claudia Arenas

La historia de 2023 se repite. Al igual que Lucas Curotto, Claudia Arenas representa esa épica de haber alcanzado la final siendo la primera nominada de la edición, salvándose frente a Iván Rojo con uno de los porcentajes más holgados.

A la alicantina le avala tener una voz personal, así como protagonizar la actuación más viral de OT 2025, Latin Girl de Emilia Mernes. Curiosamente, una de las canciones más desconocidas de la artista argentina. Arenas cantará en la final todo un clásico, Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto.

Guille Toledano

Guille Toledano es el ejemplo perfecto de evolución en OT 2025, quizá una de las cualidades que más premia el seguidor acérrimo del formato. Pese a mostrar dificultades en los ensayos, el de Guadalajara siempre se ha crecido en el directo y ha resuelto las pruebas semanales con nota.

Toledano ha elegido Haz lo que quieras conmigo de Walls y deja actuaciones memorables como Nuevayol de Bad Bunny, junto a su compañero Guillo Rist, o Dos gardenias, a dúo con Claudia.

Mecánica de la final

Esta noche, Operación Triunfo echará el cierre a su decimotercera tanda, con una final que se dividirá en dos partes. En la primera, los cinco concursantes defenderán su canción semanal.

Después, Chenoa desvelará quiénes han sido los dos menos votados durante estos siete días, determinándose así el cuarto y quinto puesto.

Chenoa, presentadora de 'Operación Triunfo 2025'. José Irún

En la segunda parte, los contadores de los votos volverán a cero y los tres finalistas cantarán su tema de la gala 0. Al cerrarse las votaciones, el público sabrá quién ocupa el tercer lugar. Por último, se anunciará al ganador o ganadora de la edición.