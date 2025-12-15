La contundencia de Pilar, jubilada de 71 años, frente a su cita de 76: “Lo veo muy mayor. A mí me echan menos años”

Valeriano y Pilar en el momento de la decisión final en 'First dates' Mediaset

Pilar, auxiliar de enfermería jubilada de 71 años, nacida en León, pero residente en Madrid, ha acudido a First Dates a celebrar su cumpleaños.

Valeriano, empresario y maestro de judo jubilado salmantino de 76 años, ha acudido al espacio de Carlos Sobera para ponerle remedio a la soledad de su viudedad.

El primer encuentro entre ellos ha sido un poco desagradable. Pilar ha mirado hacia otro lado con el gesto torcido. “No me gusta”, ha expresado espontáneamente. Eso sí, con la rapidez de un galgo ha sonreído a su cita.

Pronto el desagrado se ha cambiado por una alegre noticia. “Es que es mi cumpleaños”, ha explicado Pilar a Carlos Sobera mientras no paraba de sonarle el móvil. Un motivo de alegría a pesar de la ausencia de atracción física. Por parte de Pilar, eso sí.

“A mí me gusta físicamente su tipo”, ha confesado Valeriano. Para Pilar había cosas en contra: “Lo veo muy mayor. A mí siempre me echan menos años”.

Pilar ha mostrado sus intenciones desde el inicio de la cena hablándole de usted a su acompañante. “¿Cómo dice que se llama?”, ha preguntado a Valeriano. “Tiene nombre muy antiguo”, ha continuado la ex auxiliar firme en su convicción.

Valeriano ha mostrado su lado más vulnerable al hablar sobre su viudedad. “Hay que llevarlo. Vivo solo. Vivíamos en un chalet muy grande y lo uso en verano. Tengo huerta”.

La melancolía del salmantino no ha ablandado el corazón de la madrileña. “A mí me da lo mismo. Si la persona no me atrae, ¿para qué quiero chalet?”, ha mencionado Pilar.

Valeriano ha intentado acercar posiciones con su acompañante hablándole de las bondades de Salamanca y preguntándole si lo conocía. “Un poquito”, ha respondido Pilar lacónica.

“Yo también tengo pueblo. Soy de un pueblo de la provincia de León, al lado de La Bañeza y paso el verano allí”, ha compartido la ex auxiliar. ¿Conseguirá Valeriano conquistar a su cita?

El salmantino ha probado la carta de las artes marciales y le ha hablado a Pilar de su pasado como judoka. “No sé si será verdad, pero pinta de gimnasio no le veo. Si él lo dice, habrá que creerlo”. Da la impresión de que Pilar no se rinde a los encantos de Valeriano.

La conversación se ha movido por los viajes. “Yo he visitado Malta, en Italia”, ha explicado Pilar sin un mapa a mano. También ha discurrido por el ocio: “A mí no me gusta bailar”, ha revelado Valeriano. “Yo soy más revoltosilla. Lo veo muy tranquilo”, ha desvelado Pilar.

Pilar y Valeriano en el fotomotaón de 'First dates' Mediaset

Sorprendentemente, ha sido la leonesa quien ha subido el tono de la conversación. “¿Eres muy activo en la cama?”, ha preguntado Pilar dejando de lado el trato de usted. Valeriano, desde luego, lo ha tenido claro: “Mucho. Siempre me ha gustado mucho hacer el amor”.

Pero nada. “No le veo pinta de eso”, ha reflexionado Pilar. Y claro, ha vuelto el tono de usted. “Es del PP, ¿verdad?”, ha querido saber la ex auxiliar.

La situación la ha descrito perfectamente Carlos Sobera narrando el cumpleaños de Pilar cuando le han traído la tarta: “No sé qué pedirá cuando sople las velas, pero tengo dudas de que Valeriano será parte del deseo”. No parecía ir desencaminado el presentador.

No ha habido atracción física, pero la sinceridad de Valeriano sí ha hecho mella en la leonesa. “Se le ve un trozo de pan. Muy bueno. Pero no necesito un hombre tan bueno”, ha confesado entre risas.

Valeriano sí ha querido segunda cita con la ex auxiliar. Pilar se ha expresado abiertamente: “Somos distintos, no me gustas”. Esta cita ha sido un cumpleaños sin regalo.