Ana Rosa Quintana alza la voz en Telecinco: "Yo no polarizo. El PSOE no debe caer por culpa de Pedro Sánchez"

Ana Rosa Quintana se ha visto obligada a hacer un parón durante la tertulia del club social del programa que presenta, después de que Máximo Huerta le acusara, en un tono irónico, de ser la que "más polariza" del espacio.

La presentadora creía que su colaborador estaba haciendo alusión al anuncio navideño de Campofrío, en el que ella aparece. El spot ha levantado cierta controversia porque su temática es la polarización, que es de lo que estaban debatiendo en ese momento en el programa.

Sin embargo, el exministro de Cultura hacía referencia al "análisis del inicio" de la presentadora, es decir, por el editorial con el que cada mañana, puntualmente a las nueve, Ana Rosa abre su matinal de Telecinco, y en el que se suele posicionar sobre la actualidad política.

"Yo no polarizo", ha dicho la comunicadora visiblemente molesta, y en un tono muy serio. "Yo soy una periodista que lleva muchos años viendo lo que estaba pasando con este Gobierno y su presidente", ha dicho.

"Llevo muchos años denunciándolo, y me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y ahora se está demostrando que todo era verdad".

Si bien Ana Rosa ha querido separar al PSOE de Pedro Sánchez. "El Partido Socialista no debe caer por culpa de Pedro Sánchez, porque él y su equipo son otra cosa, y me parecería horrible que este partido llegase a la irrelevancia, porque es un partido necesario para nuestra democracia".

La presentadora ha aclarado que "yo no estoy en contra del PSOE". "Estoy en contra de lo que están haciendo estas personas del PSOE y del silencio de muchos alcaldes, concejales, militantes y gente absolutamente honrada que se van a ir por el desagüe por culpa de Pedro Sánchez".

Ana Rosa y Máximo Huerta, en el centro del sofá, han tenido un pequeño rifirrafe este lunes.

Precisamente, este lunes, 15 de diciembre, Ana Rosa volvía a arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez al calificar como "muy deficiente" su gestión en este curso político.

En su comentario, Quintana ha cargado duramente contra el Ejecutivo por todos los escándalos de corrupción y machismo y la falta de transparencia.