Iker Jiménez lidera con récord de audiencia y La 2 Cat alcanza su mejor resultado gracias a la entrevista a Iñaki Urdangarin

Las audiencias de este jueves, 11 de diciembre, dejan a un claro ganador: Iker Jiménez. Horizonte no tiene techo y sigue bebiendo de la intensísima actualidad informativa a raíz de todos los escándalos de corrupción del PSOE.

El programa pulveriza su récord de temporada al anotar en Cuatro un 12,3%. El liderazgo de Horizonte es llamativo porque se impone a la oferta de Telecinco, con Gran Hermano.

El reality está firmando su adiós más triste. La vigésima edición de anónimos está completamente por los suelos, y la gala presentada por Jorge Javier registra un 8,8% de share y sólo 510.000 espectadores de media.

LÍDER DE NUEVO #Horizonte en @cuatro con un BRU-TAL 12.3% de cuota, 742.000 y 2.448.000 espectadores únicos



🔝 3er mejor dato histórico



🔝 15.9% en el target favorito de los anunciantes



DA-TA-ZOS!#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/NftGywnmD2 — Dos30' (@Dos30TV) December 12, 2025

La segunda opción del prime time del jueves fue Dr Fabiola Jones (10,8%). El factual de Warner Bros. ITVP España se consolida con su segunda emisión en La 1, mejorando incluso seis décimas el dato del estreno hace siete días.

La encrucijada en Antena 3 (9%) y Los Borbones: Una familia real en laSexta (6,6%) completan la noche.

Récord para Sandra Golpe

Este jueves, por otro lado, los datos de audiencia dejan un nuevo triunfo de El Hormiguero de Pablo Motos. El programa de Antena 3 (16,9%) sobresale con la visita de Dan Brown y con la participación de Isabel Preysler en la tertulia política.

La Revuelta de Broncano se conforma con un 12,3% con Nathy Peluso como invitada. En este tramo, por cierto, GH 20 anota un raquítico 5,7%. First Dates alcanza el 6,9% en Cuatro y El intermedio firma un 7,4% en laSexta.

El programa de entretenimiento + visto del día en TV es @El_Hormiguero en @antena3com



🐜 LÍDER con un 16.9% de share y una media de 2.039.000 espectadores



🐜 Más de 4.6 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/W0wryPv9D2 — Dos30' (@Dos30TV) December 12, 2025

También hay que hacer mención al dato que hizo el estreno del programa Pla seqüència de Jordi Basté en La 2 Cat con la entrevista a Iñaki Urdangarin. El formato registró un 9,2%, que es el mejor resultado de la historia del canal de RTVE en catalán.

Por último, Sandra Golpe se apunta un nuevo récord. Antena 3 Noticias 1 firma un 25,5%, su mejor marca en 17 años, desde el 12 de septiembre de 2008.

Mucha culpa de ello tuvo La ruleta de la suerte, que firmó un impresionante 23% en la franja previa del informativo de las tres de la tarde.