Desmontando las audiencias de 'La casa de los gemelos 2', el loco reality de YouTube que sería impensable en televisión

Desde el pasado domingo, 7 de diciembre, La casa de los gemelos 2 ha enganchado a miles de personas. Para quien ande perdido, hablamos de un reality creado por los youtubers Carlos y Daniel Ramos, que tiene de concursantes a viejos conocidos de la televisión y rostros de TikTok.

Está, por ejemplo, Labrador, el de Gandía Shore. Por La isla de las tentaciones están Eros Vidal y Zaira de la Morena, que se ha incorporado en las últimas horas.

De la antigua Telecinco se han sumado Kiko Hernández, que viene a ser el Jorge Javier, o sea, el presentador de las galas; Coto Matamoros en el papel de 'verdugo', el encargado de los castigos, y Víctor Sandoval como 'dictador'.

Y del mundillo influencer se encuentran personajes como La Marrash, La Falete o Misha.

Pero, ¿qué propone este reality que está generando multitud de memes en redes sociales? Lo cierto es que el concepto es similar al de Gran Hermano. La idea es encerrar en una casa a un grupo de personas por un premio de 100.000 euros a quien aguante hasta el 31 de diciembre.

Como en GH, La casa de los gemelos también cuenta con habitaciones, baño, cocina, jacuzzi... Y también nominan. Lo que ocurre es que aquí se permite casi todo, pues el concurso no está regido por ningún protocolo por el que se rigen los formatos de telerrealidad de la televisión convencional.

En La casa de los gemelos hay insultos, peleas, escupitajos... Cuando la situación se va de madre (todavía más) entra un equipo de seguridad para poner paz. O incluso los propios gemelos, que hacen y deshacen a su antojo cuando les viene en gana.

En las primeras 72 horas de convivencia se han vivido escenas surrealistas: desde La Marrash abriéndole la cabeza a SweetFlow con un macetazo, a La Falete tirar un cubo de agua a Teresa -que luego abandonó- mientras esta estaba en el baño.

Y luego están los peligrosos discursos de los participantes en los que se promueve el machismo, la transfobia, la gordofobia, la violencia...

Aunque, a decir verdad, todo esto pone de manifiesto el doble rasero del espectador: si en la tele convencional denuncia todo tipo de comportamientos, aquí se acepta y se mira para otro lado.

Universos diferentes

Que La casa de los gemelos está siendo un fenómeno es indiscutible. El formato copa la conversación social con infinidad de comentarios, memes, etc, y ha llegado a tener picos de hasta más de 600.000 espectadores en el streaming.

La irrupción del reality de Zona Gemelos contrasta con el batacazo de audiencia que se ha pegado la vigésima edición de Gran Hermano en Telecinco. Sin ir más lejos, el reality de Zeppelin TV registró de media 612.000 espectadores la semana pasada.

De ahí que se esté leyendo en muchos sitios que La casa de los gemelos esté comiéndole la tostada a la televisión convencional. Pero lo cierto es que no es así, pues es un error comparar los datos de YouTube con los de la tele de toda la vida.

Hay que explicar que la televisión y YouTube (o Twitch) son dos medios diferentes cuyos sistemas de medición de audiencias no tienen nada que ver.

La televisión se rige por los audímetros -hay en torno a 6.000 repartidos por todo el país-, que permiten saber cuántas personas hay detrás de cada dispositivo. Esto es así gracias a los estándares de 'invitados' y 'segundas residencias' que determinan un número aproximado de personas que están viendo una emisión en el mismo aparato.

En el streaming esto no se puede saber. Ni tampoco el tipo de público que ve un determinado contenido, algo que sí contempla en el sistema de audimetría, que mezcla el target con el censo.

Pero lo más importante es que, en televisión, los datos de audiencia no los da la propia cadena de televisión, sino que lo hace un tercero. En España, el sistema de medición de audiencias está auditado por Kantar Media, que es la empresa que proporciona los datos al día siguiente.

Otra de las diferencias, es que los datos de la televisión se circunscriben al ámbito nacional, mientras que el programa de YouTube se puede ver desde cualquier parte del mundo. Su universo, por lo tanto, es ilimitado.

300.000 espectadores de media

Aclarados los conceptos, la audiencia de La casa de los gemelos 2 en los primeros tres días ha sido de 300.000 espectadores de media, según un informe realizado por Dos30' para BLUPER. El día de su estreno promedió 194.300 seguidores; el segundo, 336.900, y el tercero, 368.000.

Y, para poner en contexto, estas cifras son similares a los resultados que consigue cualquier programa de televisión en la franja de la mañana, la de menor consumo.

¿Qué ocurre si comparamos La casa de los gemelos 2 con un formato de prime time como es el caso de El Hormiguero de Pablo Motos o La Revuelta de David Broncano, cuyos promedios de audiencia rondan los dos millones de espectadores?

Que el reality de YouTube tiene 14 veces menos audiencia, a pesar de que la duración de los programas de televisión lineal es tan solo de 80-90 minutos, mientras que La casa de los gemelos se emite las 24 horas.

Luego, el pico de audiencia de La casa de los gemelos 2 está también lejos de lo que suele marcar el minuto de oro en televisión. Este miércoles, por ejemplo, Pasapalabra obtuvo 3.122.460 espectadores (26,4% de share) a las 21:03.

Y ya puestos a comparar, y teniendo en cuenta esos 300.000 espectadores de media, un reality como GH DÚO llegó a los 8,2 millones de espectadores sólo en España. Es decir, 27 veces más audiencia que el reality de YouTube.