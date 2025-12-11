Isabel Preysler, sobre los escándalos de corrupción del Gobierno: “Siguen y no pasa nada. Es de no creer”

Isabel Preysler ha acudido a El Hormiguero tras la publicación hace un mes de sus memorias, Mi verdadera historia. Pero no ha acudido a una entrevista. La socialité ha acudido en calidad de colaboradora en la tertulia del espacio de Pablo Motos.

A modo de bienvenida, los colaboradores, incluida su hija Tamara Falcó, han realizado preguntas a la Preysler acerca de su libro. Después de la tanda, ha comenzado el momento de la política y la filipina se ha mojado. Ha tardado en llegar, pero se ha mojado.

Cristina Pardo ha empezado resumiendo brevemente la situación política durante el jueves.

“En este caso de corrupción en el que se investigan irregularidades en la contratación pública han detenido a la fontanera del PSOE, Leire Díez; a un ex presidente de la SEPI y al socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso”, ha explicado la periodista.

“La policía ha registrado la compañía aérea venezolana Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia. Se dijo que intentaba llevar material sanitario a Canarias dentro de la trama de corrupción de la compraventa de mascarillas en la pandemia”, ha continuado.

“Un informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos recoge que Ábalos habría recibido un millón de euros para comprar su voluntad”, ha finalizado Cristina Pardo.

La tertulia ha continuado sin que Isabel Preysler pareciera tener voluntad de intervenir. Pablo Motos se ha percatado de esta situación y ha interpelado a la socialité.

Tamara Falcó e Isabel Preysler durante la tertulia de 'El Hormiguero' Atresmedia

“¿Cómo lo ves tú como ciudadana, Isabel, todo esto que está pasando? Cada día hay una noticia más gorda que la anterior”, ha mencionado Motos a la Preysler.

“Es de no creer. Lo que dice Cris. Es insostenible y te crees que es insostenible y resulta que no. Y siguen y no pasa nada. Y dices: ‘¿Cómo es posible?’. Pasa una semana y salen cosas nuevas”, ha expresado Isabel Preysler.

La madre de Tamara Falcó no se ha pronunciado más al respecto, salvo un breve comentario. Ahora bien, su opinión ha sido alta y clara.