De Ana Rosa Quintana a Xavier Sardà: así es el anuncio de Campofrío de Navidad 2025 que se ríe de la polarización

La polarización social es la idea central del spot navideño de Campofrío 2025.

Dirigido por el cineasta Félix Sabroso y Jau Fornés, responsables de algunos de los capítulos de la serie de HBO Max Furia, el anuncio de la marca de embutidos ha visto la luz este jueves, 11 de diciembre.

Como en los anuncios de Navidad de Atresmedia y Mediaset España, Campofrío también transmite un mensaje por la unidad en tiempos de crispación.

Así es el anuncio de Campofrío para esta Navidad 2025

Lo hace con Polarizados, el título elegido pot esta campaña, una "llamada a superar los efectos de la polarización" y "un efecto de ánimo que se ha instalado también en lo cotidiano limitando nuestra forma de disfrutar de la vida, y que se ha situado como una de las principales preocupaciones de los españoles", explica Campofrío.

Como suele ser habitual, el spot reúne a numerosos rostros conocidos. Desde los presentadores Ana Rosa Quintana, Xavier Sardà, Javier de Hoyos y Cristina Pardo; los actores Carmen Machi, Pepón Nieto y Salva Reina, hasta la humorista Henar Álvarez y la creadora de contenido Aitana Soriano.

'Polarizados', la campaña de Navidad 2025 de Campofrío.

El hilo conductor a esta historia es Ana Rivero, taquígrafa del Congreso de los Diputados, y testigo durante más de 50 años de los debates parlamentarios.

Frente a lo ridículo de esta pandemia social que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, la campaña de Campofrío concluye con una llamada a la reflexión de Ana Rivero: “Claro que hay que plantarse ante lo inaceptable, pero sin olvidar lo más importante: Nos necesitamos como el comer”.

El presentador de 'D Corazón' Javi de Hoyos también aparece en el spot navideño de Campofrío.

“Con esta campaña de Campofrío, queremos invitar a reflexionar, desde el humor, poniendo el foco en la importancia de lo que nos hace disfrutar juntos, a todos, sea cual sea el entorno y por muy diversas que sean las opiniones, a veces enfrentadas”, ha afirmado Juana Manso, directora de Marketing de Campofrío.

Polarizados aborda diferentes situaciones de la vida cotidiana, escenas que nos sitúan en una Unidad de Polarizados Intensivos, en un centro médico donde se miden los niveles de este fenómeno, en una partida del juego “Polarízate en familia” o donde vemos un reloj inteligente para medir el nivel de polarización diario … hasta llegar “a la Navidad más dividida de nuestra historia”.

Producida por Roma, el rodaje de Polarizados se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de Madrid, como la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC) y dos centros educativos de la ciudad.