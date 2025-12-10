Satín Greco, la ganadora de ‘Drag Race’ más “española que el ibérico”: "Yo sigo diciendo travesti, el inglés lo llevo fatal"

Satín Greco se coronó este domingo, 7 de diciembre, como la ganadora de la quinta edición de Drag Race España en Atresplayer. Pero no es una novata en el arte del transformismo.

Hace más de dos décadas comenzaba en el popular bar LL de Madrid “tapándose las cejas con pintura blanca de payaso”. Y también comenzaba una carrera que la ha coronado como parte de la realeza drag de nuestro país y del “folclore, la noche y lo typical”.

Satín, que sigue “en shock”,defiende el noble arte del drag. Pero drag con ñ. En palabras de la artista, España “tiene un nivel tan alto que me da mucho coraje que no sea más consumido por todo tipo de público”.

¿Cómo te sientes después de la final?

Sigo en shock, no me ha dado tiempo a procesar. Es fuerte que la corona esté en mi casa. Después de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado...

Cualquiera de las finalistas podía haber optado a esa corona, porque por suerte o por desgracia ha sido una final con muchísimo nivel. Hay demasiado arte en este país.

¿Debemos seguir diciendo drag queen o hay que recuperar la palabra travesti?

Drag queen está muy bien, siempre ha existido. Yo creo que drag queen es travesti o transformista en inglés, pero el inglés lo llevo fatal, cari.

Soy muy española, yo sigo diciendo travesti o transformista. Soy travesti y me moriré siendo travesti. Aparte, que es una palabra muy de nuestro país y no es una palabra fea. Es como la palabra maricón, me encanta. Travestis siempre.

Satín Greco, ganadora de 'Drag Race España'. Atresplayer

¿Cómo es el drag en este país?

Es tan necesario y tiene un nivel tan alto aquí, que me da mucho coraje que no sea más consumido por todo tipo de público y en todo tipo de salas.

Hay mucho arte en España y no solo en sitios de noche, también en teatros y en series. Es una puta maravilla. ¿Qué te voy a decir yo? Si soy más española que el ibérico.

¿Y cómo ves a las nuevas generaciones de drag queens?

La cosa viene fuerte. Cada vez vienen con más nivel desde el minuto cero en el que se montan [se visten y se arreglan como drag queens]. Yo no empecé guapa, era un coño de fea.

Esa primera noche en el LL hace 1900 y pico de años, me tapaba la ceja con pintura blanca de payaso. Imagínate el circo de antes cuando empezábamos. Y encima nos veíamos guapísimas, que es lo más fuerte.

Cuando veo a las jovencitas de 18 años tan guapas y tan bien preparadas digo: “Maricón, ¡qué escándalo!”. No va a acabar nunca de que haya artistas y travestis en este país. Somos necesarias.

"Hay mucho arte drag en España y no solo en sitios de noche, también en teatros y en series"

¿Crees que formatos como Drag Race ayudan a que este arte sea más visible?

Ayudan y son necesarios. No somos conscientes del grado de ayuda que puede hacer a una persona, a una cabeza o a un problema. No somos conscientes ni nosotras mismas. El arte es muy necesario. Sin arte no habría vida.

¿Qué ha supuesto Drag Race para una drag queen veterana como tú?

Abrirme los ojos y darme cuenta de que puedo hacer muchas más cosas que no están relacionadas con lo mío, que es el folclore, la noche, lo typical… He conocido una Satín que no sabía que existía.

De todo hacía un mundo, todo era un problema. Ha sido entrar en Drag Race y parece como si me hubieran dado una medicación. Ha sido muy fortalecedor. Antes no pensaba que estaba capacitada para hacer lo que me diese la gana.

Es uno de los mejores premios de este programa, cambiar como persona y como artista. Es impagable.

Satín Greco recibe la corona como ganadora de 'Drag Race España'. Atresmedia

¿Te hubiera gustado un Drag Race hace 20 años?

Sí. Tendría que haberlo habido. Pero bueno, las cosas vienen cuando vienen. Nunca es tarde para cambiar el mundo ni para abrir mentes. Larga vida a Drag Race.

¿Recomiendas a tus compañeras que entren a Drag Race?

Lo recomiendo, pero que ni se lo piensen. Que lo hagan porque va a ser la experiencia de sus vidas.

"Nunca es tarde para cambiar el mundo ni para abrir mentes. Larga vida a Drag Race"

¿Y qué consejos les darías?

Que entren en blanco, que respeten su mente y que respeten su cabeza. Que entren abiertas en canal y que hagan caso a todo lo que les dicen allí. Si el jurado quiere que levantes una pierna, levántala; si quiere que te des la vuelta, date la vuelta, cariño.

Hasta los malos y los duros momentos hay que disfrutarlos. Cuando sales fuera te arrepientes de no disfrutar, lo que no hagas dentro no lo vas a poder repetir.