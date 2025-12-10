'Imparables', un viaje emocional por Iberoamérica: así es el nuevo documental de El Rugido que podrá verse en Prime Video

Imparables es el título del nuevo proyecto de El Rugido Producciones (Territorio Pampliega). Se trata de un documental realizado por la productora de EL ESPAÑOL para la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La producción se presentará este miércoles, 10 de diciembre, en el Palacio de la Prensa de Madrid a partir de las 19:30 horas. Y próximamente llegará al catálogo de Amazon Prime Video.

Imparables es un viaje emocional por Iberoamérica que da voz a quienes, a pesar de todo, decidieron no rendirse.

El documental recoge historias reales de superación personal en cuatro países: Argentina, Brasil, Ecuador y Honduras. En ellas, se muestran cómo la educación y la cultura pueden transformar vidas y comunidades.

Imparables es también una oportunidad única para ver el trabajo que realiza la OEI junto a comunidades, docentes y organizaciones locales de toda la región.

Argentina

En Argentina, desde la Villa 31, Imparables descubrirá la historia del Primer Umbral Papa Francisco, donde día a día, personas en situación de vulnerabilidad son ayudadas a reinsertarse en la sociedad, reconectando con sus familias y seres queridos.

Gastronomía, deporte y literatura son utilizados día a día gracias a la colaboración y el apoyo social.

Ecuador

Quito, en Ecuador, es donde reside la Fundación Ecuador Sinfónico, un proyecto dedicado a la educación musical de los más pequeños.

Gracias a la fundación, niños como Isabela, Bárbara y Lucas encuentran un refugio de las calles en la música, donde desarrollan sus habilidades y talento de una manera que no podrían haber imaginado.

Brasil

Desde Brasil, cientos de personas pueden acceder a una formación de calidad gracias a co.liga, una plataforma educativa sobre economía creativa que ha ayudado a gente como Luiza a desarrollarse profesionalmente.

También conoceremos el centro de formación Escola do Olhar, donde se permite un acceso y acercamiento al arte y a la educación junto a Victoria y Be Sancho.

Honduras

Honduras es el hogar de Dexadilia, una mujer que gracias a la formación puede gestionar su trabajo y mantener a su familia, y a Eliu, un chico ciego que día a día supera sus propias expectativas.