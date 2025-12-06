Jorge Javier Vázquez se sincera sobre su cambio físico: "Mi rostro provocaba rechazo al verme tanto en el plasma"

Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los platos fuertes de De viernes este pasado 5 de diciembre. El presentador ha dado los detalles de su comentado cambio físico, aquel al que se sometió hace ya varios meses. El de Badalona se ha sincerado, señalando el rechazo que sentía al ver su rostro en la pantalla.

El presentador de Gran Hermano ha desvelado qué operación se realizó y ha mostrado en el magacín nocturno fotos y vídeos del ‘antes y después’ de su paso por quirófano.

Fue en septiembre cuando Vázquez dejaba boquiabierto al público, en el estreno de Supervivientes: All Stars. Con un look completamente blanco y unas gafas negras de aviador, surgieron todo tipo de especulaciones.

Tales fueron los comentarios que Jorge Javier lanzó una importante declaración en el primer programa de la segunda temporada de El diario de Jorge. “Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse”, declaraba.

Con estas palabras, buscaba zanjar la polémica. Por supuesto, conforme han ido pasando los meses, sus palabras tomaban especial importancia, dado que poco a poco ha ido viéndose cómo ha ido recuperando su rostro habitual, con los cambios realizados mejor estructurados.

El de Badalona no ha dudado en detallar que su idea era hacerse “únicamente el cuello”. Vázquez ha explicado la cronología de la operación y cómo se desarrolló.

“El 29 de julio me hice los ojos y luego me he hecho el lifting de la cola de la ceja, que te levantan un poco. Tengo la cicatriz en la ceja y por eso en el primer día del Diario, sale tan raro porque me ponen bótox en la frente, no para disimular las arrugas, sino para que pueda cicatrizar mejor”, explicaba.

Jorge Javier Vázquez en 'De viernes'. Mediaset

El presentador señalaba que la recuperación de “operaciones de este tipo es de 6 meses a 1 año” y desmentía haberse puesto rellenos en los labios.

“Me corté un poco de piel debajo del labio y te lo levantan, parece que te has puesto labios, pero no es así. Yo no tenía labio y es que con el envejecimiento, uno de los síntomas es que te crece la zona entre la nariz y el labio inferior”, detallaba.

“La nariz no me la he tocado. Esto me lo hice entre cinco y seis horas. La peor fue la siguiente, la del cuello, la mandíbula y el lifting normal”, proseguía.

El comunicador mostró el cambio con fotografías y vídeos en los que se podían apreciar las diferencias.

Haciendo gala de su honestidad ante las cámaras, Vázquez no dudaba en reconocer los motivos que le llevaron a retocarse el rostro.

Jorge Javier Vázquez, Bea Archidona y Santi Acosta en 'De viernes'. Mediaset

“Llevo 30 años saliendo en televisión y sinceramente, no aguanto verme todos los días en un plasma y sobre todo a una determinada edad. No es lo mismo verte a los 20, 30 o 35 que ahora de 50 a 55 años”, compartía.

“Hay un bajón físico importante y creo que no es lo mismo cuando trabajas en un medio donde no te tienes que ver, que en que sí. Yo me veo todos los días ampliado y no me gustaba. Incluso había días que llegaba a pensar; 'prefiero quedarme en casa que verme así'. Me producía rechazo...la edad no perdona”, añadía.