Alba Carrillo, alto y claro sobre la retirada de España de Eurovisión 2026 por Israel: "Me siento orgullosa de la cadena"

Es, sin duda, una de las noticias de la semana: la retirada de España de Eurovisión 2026. El tema está siendo comentado en todos los programas de información y actualidad. Por ello, ha sido debatido este sábado 6 de diciembre en D Corazón. Entre las voces que más ha aplaudido la decisión ha estado Alba Carrillo.

La decisión del presidente del Ente, José Pablo López, de cumplir con su amenaza de boicot si participaba Israel se ha realizado. RTVE y las otras tres cadenas díscolas se han quedado solas en su veto, al aprobarse con una amplia mayoría los cambios que permitían participar al país hebreo en el certamen.

Será la primera vez que se ausenta España desde que comenzó a participar en el concurso en 1961. De ahí que sea una decisión histórica y motivada por asuntos políticos.

Tras el resumen de lo ocurrido, Anne Igartiburu daba la palabra a los tertulianos. Alba Carrillo ha sido la primera en opinar, aplaudiendo la decisión de José Pablo López de cumplir con el boicot.

“Me siento muy orgullosa de que esta casa en la que trabajamos haya tomado esta decisión. No es que haya que no mezclar la política, es que todo es política. Desde el momento en el que coges un autobús o las cosas que hacemos”, opinaba la modelo.

“Me gustaría que, ante esta situación, si yo viviera en Gaza con mi hijo, alguien alzara la voz para ayudarnos”, apostillaba.

Alberto Guzmán y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

“Los principios fundacionales del festival son la concordia, la paz y la unión entre países que nació tras la Segunda Guerra Mundial. Europa sufrió mucho por eso”, añadía Alberto Guzmán.

“Otro motivo para no estar es la perversión y corrupción que hay estos últimos años en el televoto. Hemos visto que hay manos oscuras detrás, que en el televoto de toda Europa ganase Israel”, acusaba el tertuliano, a pesar de que la validez de la votación del público fue respaldada por la propia UER.

Guzmán advertía que, dada la ausencia de cuatro países críticos, las opciones de que Israel gane el certamen en 2026 han aumentado. “Recordad que el patrocinador principal es Moroccanoil, que es una empresa israelí. Hay que tomar medidas”, opinaba la ex de Feliciano López.

“Es un gesto de solidaridad y valiente. Posicionarte te obliga a renunciar a ciertas cosas. Es un gesto que aplaudo. Haber estado era renunciar a la dignidad humana”, agregaba Anna Gurgi.

Anna Gurgui y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

“Es increíble que, en el siglo XXI, estemos dejando que esto ocurra y estemos impasibles”, interrumpía Carrillo.

“Me sorprende que más países no se hayan sumado”, añadía perplejo Guzmán. Lo cierto es que los cambios y el apoyo a Israel han sido masivos, fracasando la estrategia de boicot liderada por España, estimándose los noes en un 20% en la votación que se hizo el pasado 4 de diciembre en la Asamblea General de la UER en Ginebra.