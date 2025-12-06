Adiós a Eurovisión 2026 en RTVE: ¿podrían comprar los derechos del Festival de la Canción Antena 3 o Telecinco?

Imagen de Melody, su equipo y la delegación española en la Green Room del estadio St. Jakobshalle de Basilea. Denis Balibouse Reuters Basilea, Suiza

Ha sido la noticia bomba de la semana: la retirada de España del Festival de Eurovisión 2026. Por decisión del presidente de RTVE, José Pablo López, el país ibérico no estará presente en la 70ª edición en Viena ni tampoco se emitirá en La 1. Ahora bien, surge la duda: ¿podría verse el certamen en otra cadena?

Según las reglas actuales que la propia UER tiene para Eurovisión, el único canal que puede emitir el festival en abierto en España es uno que pertenezca a RTVE. Ni Atresmedia ni Mediaset ni tampoco las autonómicas de la FORTA podrían emitirlo.

La UER (conocida también por sus siglas en inglés EBU) concede los derechos en exclusiva a único organismo por país y este suele ser de servicio y financiación pública. Ese papel en España, lo ocupa solamente RTVE.

La participación y los derechos de emisión del concurso de música están vinculados a ser miembro activo de la UER y a ser el “organismo participante” designado para ese territorio.

Las reglas generales son muy claras. Sólo un organismo por país puede inscribir candidatura y ostentar los derechos principales del certamen, lo que en la práctica se traduce en un único “rights holder” por país.

Aunque RTVE se haya retirado del festival, sigue siendo miembro activo del organismo paneuropeo. Es también históricamente el único operador español asociado al concurso.

Melody durante la 'Flag Parade' en la 69ª edición del Festival de Eurovisión en el St. Jakobshalle de Basilea. Georgios Kefalas EFE

Los derechos de emisión lineal del certamen, las galas de las semifinales y la final en directo, se adquieren a través de ese contrato de RTVE con la UER.

Ahora bien, la Corporación pública, como titular de los derechos, puede sublicenciarla y marcar los términos para ello.

Con lo cual, tanto Antena 3 como Telecinco o canales autonómicos como Canal Sur, TV3 o Telemadrid podrían emitir Eurovisión siempre y cuando RTVE decida sublicenciar la emisión y negociar por ello.

Cabe señalar que ninguno de los grupos de comunicación privados, ni tampoco los autonómicos de la FORTA, son titulares de derechos y se consideran “non-right holders”.

Eso quiere decir que están sujetas a reglas muy restrictivas. Pueden usar sólo fragmentos limitados para informativos o programas de información, pero no pueden retransmitir las galas. Tampoco pueden lanzar comentarios u opiniones en directo.

Imagen del Wiener Stadthalle durante la celebración del Festival de Eurovisión 2015 en Viena. RTVE

Con lo cual, para que Antena 3, Cuatro, Telecinco, laSexta, hasta canales minoritarios como Veo7 de Unidad Editorial o Trece de Ábside Media, emitiesen las galas (o sólo la final), tendrían que adquirir una sublicencia de RTVE.

No parece que haya interés por parte de RTVE de sublicenciar la emisión, lo que dejará a la 70ª edición del concurso fuera de las cadenas generalistas.

Eso deja que la única opción para los eurofans españoles para ver las galas de Eurovisión sea a través de YouTube.

La propia UER ha confirmado a BLUPER que "asegurará” que “los espectadores de todos los países no participantes puedan ver y votar por sus canciones favoritas”.

Eso significa que no habrá bloqueo territorial en España y los seguidores del certamen lo podrán disfrutar aunque RTVE no esté presente. De la misma manera, se podrá elegir al ganador, dado que los votos se unirán a los del “resto del mundo”, en el que votan países que no participan en el concurso.