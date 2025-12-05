Jesús Vázquez y Javier Ambrossi, fichajes bomba de TVE para presentar el Benidorm Fest con Inés Hernand y Lalachus

El certamen alicantino será el primer proyecto para Jesús Vázquez después de toda una vida ligado a Mediaset.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los presentadores del Benidorm Fest 2026. Así lo ha confirmado RTVE este viernes, 5 de diciembre, un día después de la retirada histórica de España de Eurovisión.

