Amaia y Aitana regresan a 'Operación Triunfo' y se sinceran: "Te he tenido envidia. Tú eras la guay y yo el producto"

Es viernes, 5 de diciembre de 2025. Para muchas personas, sin embargo, se ha sentido 2017 por unos instantes. Amaia y Aitana, campeona y subcampeona de la edición de Operación Triunfo de aquel año, han visitado la Academia juntas.

La nostalgia ha invadido inmediatamente a todo un país. Ambas artistas han regresado a la que fue su casa ocho años después. Y lo han hecho, como no podía ser de otra forma, con el carisma y la naturalidad que tanto las caracteriza.

Nada más poner un pie en la casa, Amaia y Aitana han confesado el nerviosismo que se siente al vivir OT desde dentro. No importan los sold out en estadios o las miles de reproducciones en Spotify. Esa Academia tiene algo que solo pueden explicar quienes han habitado allí.

Amaia: el otro día nos lo dijimos pro primera vez, nunca nos lo habíamos dicho. Yo le dije "yo te he tenido envidia"

Aitana: y yo le dije "y yo tambien te he tenido envidia porque tu eras como la guay y yo era el producto"

Amaia: y yo era la perdedora sabes

La catalana y la navarra no se han andado con rodeos. El inicio de su visita ha venido cargado de titulares. Algo que no resulta extraño, teniendo en cuenta que su punto de partida ha sido la competitividad en el mundo de la música.

"Yo te he tenido envidia", ha aseverado, directa, Amaia. Aitana, por su parte, no se ha quedado atrás y ha respondido con una directa frase a su compañera de edición: "Yo a ti también. Tú eras la guay y yo era el producto".

Los concursantes que restan en el programa -Cristina, Olivia, Claudia Arenas, Guillo Rist, Tinho y Guille Toledano- no han podido apartar la mirada de las cantantes durante el tiempo que se ha extendido la visita.

No importa cuánto tiempo pase que verlas juntas siempre se siente como volver a casa

La próxima gala, cabe apuntar, contará con dos canciones de Amaia y Aitana. "Es muy complicada", ha aseverado la catalana, haciendo alusión al tema musical Mariposas, que defenderán el lunes, día 8, Cristina y Guille Toledano.

Poco más de una semana falta para que Operación Triunfo 2025 baje la persiana. Así, las exconcursantes han incidido en su charla en la vida fuera de la Academia.

"Tuvimos que ir al psicólogo", ha recordado Aitana, haciendo alusión a su familia. Amaia, por su parte, ha apuntado que se refugió sobremanera en su entorno más cercano.

Como ya viene siendo costumbre con los visitantes, la dupla de cantantes ha tenido la oportunidad de dar un paseo por las distintas estancias de la Academia del programa de Prime Video.

La morriña vivida en este momento ha sido indescriptible. Ambas han recordado icónicos momentos como sus actuaciones más destacadas o la obsesión de la catalana por los sanjacobos.

Aitana cantando con Amaia y los concursantes de OT2025, "SUPERESTRELLA"

La sala de piano de Manu Guix y el Box de la sala de ensayo han sido las dos últimas estancias que las cantantes han pisado antes de marcharse de la Academia.

La primera de ellas ha sido testigo de un íntimo momento por parte de Amaia y Aitana. Mientras que la navarra ha interpretado Tengo un pensamiento, la catalana ha hecho lo propio con Superestrella.

Ya en el Box, a todos aquellos que tuvieron la suerte de vislumbrar Operación Triunfo 2017 se les ha venido a la mente el momento rockero del Chas y aparezco a tu lado.

Aplausos a tutiplén y miradas de orgullo han marcado el final de la visita. No habrá nadie nunca como Amaia Romero y Aitana Ocaña.