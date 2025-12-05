Adiós a 'Gran Hermano 20': el reality de Telecinco consuma un fracaso histórico y terminará antes de Navidad

Ya está. Gran Hermano 20 será historia en pocos días. Así lo confirmó este jueves el propio Jorge Javier Vázquez: el reality terminará antes de Navidad y la edición número 20 de anónimos será la más corta de la historia, pues no llegará ni a 45 días de convivencia.

"Los concursantes todavía no saben que pasarán las navidades con sus familiares y uno de ellos lo hará como ganador de Gran Hermano 20", dijo el presentador en plena gala.

Lo cierto es que era la crónica de una muerte anunciada, pues la noticia ya se había filtrado el pasado miércoles, 3 de diciembre. El plan para acelerar la final del programa de Zeppelin, una de las grandes joyas de la corona de Mediaset, consistía en sacar de una tacada hasta a tres concursantes.

Y así pasó este jueves, que hasta tres inquilinos de Tres Cantos fueron fulminados: José Manuel, Mamadou y Paula. Una decisión que dejó entrever a aquellos que siguen en liza que el formato no está teniendo el rendimiento esperado en datos de audiencia.

Este jueves, Gran Hermano volvió a firmar un mínimo de audiencia al registrar un 10,3%. El programa se hunde completamente en el access (4,5%), una franja en la que El Hormiguero de Pablo Motos se disparó (16,3%) frente a La Revuelta de David Broncano (13,1%).

👁️ Nueva gala de #GHGala5 en la noche de T5 y 612.000 espectadores siguieron el programa de inicio a fin. Logra un 10.3% de share



👁️ Más de 1.7 millones de espectadores se asomaron anoche a @ghoficial que logra un +23.1% de plusvalías con el canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/R0L5oos8yC — Dos30' (@Dos30TV) December 5, 2025

En prime time, el reality de Telecinco volvió a perder contra Horizonte, que anotó un gran 10,6%, mientras que RTVE se anota un nuevo tanto con Fabiola Jones (10,2%).

No obstante, si tenemos en cuenta la franja de estricta coincidencia, el factual de TVE lideró la noche por la mínima. Fabiola Jones anota un 10,2%, mientras que Iker Jiménez firma un 10,1%, Gran Hermano un 9,1% y La encrucijada un 9,1%.

Tras echar la persiana de forma prematura a GH 20, Telecinco estudia reabrir la casa de Tres Cantos en enero con una edición protagonizada por concursantes famosos.

Los motivos del tropiezo

Que Mediaset tire la toalla con GH 20 tras las malas audiencias -el formato no ha conseguido frenar la sangría- es una noticia sorprendente, pero al mismo tiempo esperada.

Hay que recordar que el programa se estrenó con un 15,8% y la tendencia ha sido negativa. No obstante, los datos de audiencia de las galas han estado siempre por encima de la media de la cadena, que en noviembre ha sido de un 9%.

Más allá de que muchos seguidores del reality critiquen que GH ha perdido la esencia, la realidad es que no lo ha tenido fácil. Partiendo de que el programa llegó en una fecha inusual, a principios de noviembre, en plena temporada.

Al hilo de esto, Gran Hermano se lanzó cuando Operación Triunfo llevaba semanas en emisión en Prime Video. O, dicho de otro modo, el talent musical de Gestmusic reina en la conversación social. Y es que ambos formatos comparten el mismo público: el más joven.

Los concursantes de 'GH 20'.

Tampoco ha ayudado que el reality se lanzara a la par que La isla de las tentaciones, otro de los buques insignias de la cadena con sede en Fuencarral. El formato de Cuarzo se ha comido literalmente a GH con las tres emisiones semanales.

Y, por último, las estrategias de programación no han contribuido a que GH remontara. Colocar una tira diaria que sirviera de repaso a la convivencia contra un killer format como es Pasapalabra era prácticamente un suicidio.

Y lo mismo ha ocurrido con los debates dominicales de Ion Aramendi, postergados tras los debates de La isla de las tentaciones.