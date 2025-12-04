Verónica Sánchez (48), sobre el final de 'Los Serrano': "Los españoles nos hemos puesto de acuerdo en que no fue bueno"

Verónica Sánchez ha sido una de las protagonistas de este jueves en Hoy por Hoy, el programa que presenta Àngels Barceló en la Cadena SER. La actriz se encuentra presentando Las hijas de la criada, la nueva serie de Atresplayer basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Pero, más allá de la mera promoción, la entrevista ha servido como repaso de la carrera de la sevillana, que abandonó Madrid para volver a su ciudad natal: "Hubo un momento en que tuve que priorizar. Yo me había venido a vivir a Madrid desde Sevilla, pero mi padre se puso enfermo y yo no tenía la capacidad de poder acceder a castings en Madrid".

"Y no fue tanto pensar en tirar la toalla como pensar en regresar y atender entonces a lo importante", expresó Sánchez, que prácticamente dejó de pensar en dedicarse a la interpretación. Pero una llamada lo cambió todo: Fernando Colomo se puso en contacto con ella

"Estaba en Sevilla trabajando de camarera en una pizzería y Fernando Colomo, el responsable de todas las cosas buenas que me han pasado en el cine, me llamó para hacer el casting de la protagonista de Al sur de Granada", ha comentado ante los micrófonos de la emisora del Grupo Prisa.

Tal fue el despegue que consiguió su primera nominación en los Premios Goya. Fue durante el rodaje de esta cinta cuando conoció a Antonio Resines, su nexo de unión con Los Serrano.

"Cuando estábamos haciendo la gira de promoción, yo había vuelto al punto cero porque nadie me conocía, y Resines me dijo: 'Te he propuesto para el casting de una serie que voy a hacer para que hagas de mi hija. Hazlo bien, si la cagas es culpa tuya, yo solo he dado tu nombre para que te llamen'. Y me llamaron", ha confesado.

Y el resto es historia. Verónica también se ha mojado con Àngels sobre el criticado final de la ficción creada por Daniel Écija y Álex Pina. "Si los españoles, somos capaces de ponernos de acuerdo en algo es en que ese final no fue un buen final".

"Supongo que, cuando una serie se alarga tanto en el tiempo, se empiezan a abrir puertas y puertas y a ver luego cómo las cierras. Pasó con nosotros, con Perdidos.. Acababa la serie y decías: '¿Y los osos polares y el humo negro? ¿Me lo van a aclarar?'. Pues con nosotros igual", ha bromeado.

Fue al cine con los Reyes

Para cerrar la entrevista, Verónica Sánchez ha compartido una curiosa anécdota: la vez que fue al cine con Felipe y Letizia. Un día quedó con Luis Alegre, periodista y colaborador del programa, que a su vez había quedado para ir al cine tras tomarse un café con ella.

Alegre no quería despedirse todavía de Sánchez, así que le propuso ir al cine con otros amigos. Esos amigos eran los Reyes de España. "Antes de llegar le pregunté a Luis a qué se dedicaba ella y me dijo que era periodista. Le pregunté por él y me dijo: 'Bueno...", ha rememorado, entre risas.