Dos triunfos, 5 últimos puestos y más de 50 años de sequía: así le ha ido a España en Eurovisión en sus 65 participaciones

Decisión histórica la que ha tomado RTVE este jueves, 4 de diciembre. España se retira de Eurovisión después de 65 años concursando de forma ininterrumpida.

La Corporación ha cumplido con su palabra después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) confirmara la participación de Israel en la 95ª Asamblea de Ginebra, a pesar de la polémica que ha rodeado el festival en las últimas dos ediciones.

España, que deja el Big 5 en solo cuatro países, no se va sola. También abandonan Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.

El adiós de España a Eurovisión supone el fin (por ahora) a un camino de sinsabores, en el que nuestro país ha pasado con más pena que gloria en la historia reciente del festival. Lo más cerca que ha estado de ganar fue en 2022 con Chanel, que quedó tercera, en una edición marcada por la invasión de Rusia a Ucrania.

Hay que remontarse hasta 1969 para encontrar el último triunfo. Salomé consiguió el primer puesto con Vivo cantando, aunque tuvo que compartir victoria junto a Francia, Reino Unido y Países Bajos en un cuádruple empate para la historia.

Massiel ganó Eurovisión en 1968 con 'La la la'.

Un año antes, en 1968, nuestro país ganaba por primera vez con Massiel y su La la la. La serie de Movistar Plus+ La canción ahonda en la operación liderada por Franco para ganar Eurovisión y lavar su imagen.

Los años 70 fueron especialmente buenos para España porque Karina fue segunda con En un mundo nuevo en 1971; Mocedades también quedó segundo con Eres tú en 1973, y lo mismo le pasó a Betty Missiego en 1979 con Su canción.

No volveríamos a quedarnos con la 'plata' hasta 1995 con Anabel Conde y su Vuelve conmigo.

En total, España ha obtenido cinco 'platas' y dos 'bronces': a la mencionada Chanel se une Bravo con Lady Lady en 1984.

Peor actuación de España

¿Y cuál ha sido nuestra peor actuación en Eurovisión? No, no fue el Chikilicuatre con Baila el Chiki-chiki en 2008. España ha quedado última hasta en cinco ocasiones.

Manel Navarro (y su gallo) con Do It For Your Lover en 2017; Lydia con No quiero escuchar en 1999; Víctor Balaguer con Llámame en 1962; Conchita Bautista con ¡Qué bueno! en 1965 y Remedios Amaya con ¿Quién maneja mi barca? en 1983.

En los años 2000 España sí se quedó con un buen sabor de boca. Primero con David Civera y Dile que la quiero, y después con Rosa y su Europe's living a celebration tras el fenómeno Operación Triunfo en 2002.

Otra de las participaciones más recordadas por los eurofans fue Beth con Dime en 2003.

Y la sequía de títulos se fue ampliando hasta nuestros días y España iba de batacazo en batacazo. De hecho, del 2015 al 2021, ni siquiera logró superar la posición número 20.

En 2022, y tras la irrupción del Benidorm Fest, el 'chanelazo' supo a victoria. Melody, por el momento, será la última cantante en representar a nuestro país en el festival.

Histórico de España en Eurovisión