Pedro Ruiz habla claro sobre la rivalidad entre David Broncano y Pablo Motos: "Estamos en un país libre"

Pedro Ruiz se encuentra en plena promoción de su espectáculo Mi vida es una anécdota by confidencial. Este miércoles, el humorista recaló en La Revuelta para charlar con David Broncano de esta y otras cuestiones, además de regalarle un surrealista poema con alusiones a su mediático desembarco en Televisión Española.

Pero, antes, en cuanto el invitado se sentó en el sofá, Broncano quiso saber si Ruiz era espectador del programa de La 1. Es habitual que Pedro opine en X sobre televisión y las rivalidades más sonadas que existen en la misma, como la de Pablo Motos y el jiennense.

"Veo todo. Y oigo la radio, voy al cine. Los veo todos. En unos me quedo más y en otros menos", señaló el entrevistado, y el presentador de la cadena pública fue al meollo: "¿Ves a la competencia que hay en esta franja?".

"Hago 'zapping'. Igual que en el coche, que voy poniendo todas las emisoras. Me gusta saber cuál es la entidad de las bocas y estar con todo el mundo. Cada uno hace un programa a su estilo", reconoció Ruiz.

Pero el conductor advirtió: "Aquí no nos gusta el 'zapping', ¿eh? Una vez que has decidido poner La 1, que luego cambies... ¿Cambias?". "¿Está prohibido cambiar? Estamos en un país libre", le rebatió el catalán.

Pedro Ruiz: "La única libertad que hay es el teatro"



Pedro Ruiz se ha pasado la televisión en modo difícil #LaRevuelta pic.twitter.com/Z9ooyGEaUa — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 3, 2025

En clave de humor, Broncano afirmó: "Ojalá pudiese prohibirlo. Ojalá pudiese establecer una república bolivariana del programa". "Veo a todo el mundo con cariño, creo que todos aportamos cosas. Hay que relacionarse bien, estamos en un momento de máxima crispación y hay que ser amable", subrayó Pedro.

Así, el teatro Príncipe de Gran Vía estalló en aplausos. "Es verdad que ahora es como el horario central, cuando hay más audiencia y hay muy buenas ofertas", asumió el comunicador andaluz.

"Es verdad que aquí estamos siempre de cachondeo con El Hormiguero y La isla de las tentaciones, pero hay buena mandanga", comentó, aunque luego barrió para casa: "Y ahora está en La 2 Cifras y Letras. Ojo".

"¿Lo ves?" Y en Cuatro está First Dates, creo. ¿Ves La isla de las tentaciones?", bromeó Broncano. Cabe recordar que el reality show de Telecinco lleva dos noches consecutivas ganando a La Revuelta en el access prime time.

"No. Ni tampoco me gustaría ir. Cómo sé las preguntas que haces al final, pues ya me tiento yo solo", soltó Pedro Ruiz, descolocando por completo a David Broncano.