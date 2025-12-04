'Pasapalabra' dispara todas las alarmas en Antena 3: ¿se lleva Rosa Rodríguez un bote de 2.542.000 euros?

Imagen de la promo de 'Pasapalabra', en la que Rosa está a una sola definición de completar el rosco.

“El bote estará al caer, pero de momento se han quedado a punto”. Estas declaraciones que hizo Roberto Leal durante el Atresplayer Day el pasado sábado cobran ahora todo el sentido.

Es así porque este miércoles, 3 de diciembre, Antena 3 ha puesto en alerta a todos los fans del concurso lanzando una promo de infarto en la que se ve a Rosa Rodríguez a falta de una definición para completar el rosco de Pasapalabra.

Solo la letra 'Y' separa a la participante de los 2.542.000 euros que pone ese día en cuestión el concurso.

No sabemos si esta gallega de adopción es capaz de realizar una hazaña histórica. Si echamos la cuenta de la lechera, ese momentazo se vivirá justo antes de Navidad. Concretamente el martes 23 de diciembre. Por lo tanto, el duelo entre Rosa y Manu aún le queda, al menos, hasta ese día.

La estrategia de cebar los botes no es nueva. Con el fin de subir el share de audiencia, Antena 3 juega con ese efecto sorpresa manteniendo la emoción hasta el último momento.

⏱️ 3 segundos.

💥 Una respuesta correcta.



🔵 Es todo lo que separará a Rosa de un Bote de 2.542.000 euros.



⏳ MUY PRONTO. #Pasapalabra pic.twitter.com/SRjPeRF7oD — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2025

De hecho, el programa que presenta Roberto Leal está funcionando como un tiro en las últimas semanas a raíz del duelo que mantienen Rosa y Manu. Raro es el día que baja del 20%, una cuota que solo alcanzan en televisión ahora mismo las noticias de Antena 3, La Ruleta y el propio Pasapalabra.

En noviembre, Pasapalabra fue el programa de entretenimiento más visto del mes, al promediar 2.070.000 espectadores y un 20,3% de cuota de pantalla. De esta forma, el concurso firmó su mes más visto desde febrero de 2024.

El formato, además, es esencial para impulsar la audiencia de las noticias de Vallés, que estos días se encuentran en máximos.

Y eso es gracias a que tanto Manu como Rosa, además de ser unos excepcionales concursantes, han logrado traspasar la pantalla creando un vínculo con los espectadores.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez en uno de los roscos de 'Pasapalabra'.

"He visto concursantes dicharacheros, graciosos, callados, distantes... Lo bonito de Pasapalabra es que siempre hay un público para cada tipo de participante", decía Miguel Aparicio en una entrevista concedida a BLUPER.

Roberto Leal, por su parte, aseguró este fin de semana estar viviendo de manera "increíble" la rivalidad. "La gente me para por la calle para preguntarme. Son dos concursantes que sirven de inspiración a mucha gente", señalaba.

Su relación con Manu y Rosa, lógicamente, ha ido más allá del plató: "Es muy buena. Cuando pasas tanto tiempo con alguien, al final conoces cosas que no se ven en la tele. Sus días buenos, los malos... Tienen una vida más allá de ser concursantes".