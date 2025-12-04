Juanra Bonet, fichaje estrella de Telecinco: salta de Antena 3 a Mediaset para presentar 'Allá tú'

El barcelonés deja Atresmedia después de haber presentado espacios como 'Traitors España' o 'Juego de pelotas'

Juanra Bonet vuelve a Telecinco como fichaje estrella. El presentador catalán regresa a Mediaset para conducir la nueva etapa del concurso Allá tú, tradicionalmente asociado a Jesús Vázquez.

