Juan del Val critica duramente al Gobierno tras el caso Paco Salazar: "El feminismo es una cosa que sirve para ganar votos"

Tras la visita de Óscar Casas en El Hormiguero, un jueves más, ha tenido lugar la tertulia semanal en la que se tratan temas serios -y otros no tanto- en el programa.

Pablo Motos abría la conversación proponiendo como tema “el presunto acoso del ex asesor de Pedro Sánchez, Paco Salazar, y de las mujeres que lo denunciaron y no les hicieron ni caso hasta que eldiario lo sacó”.

El presentador también ha informado de que “la responsable de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, tuvo una reunión por fin con las mujeres de las distintas federaciones socialistas que le pidieron llevar el caso a la Fiscalía, aunque se niega”.

Juan del Val se ha mostrado de lo más contundente al respecto y ha querido dejar clara su opinión.

“El problema es que les da igual la causa y el feminismo. El feminismo es una cosa que sirve para ganar votos, a partir de ahí no es más que una palabra”, ha afirmado el empresario y escritor en referencia a la postura del PSOE sobre la defensa de las mujeres.

Del Val ha dejado claro cuál es su postura respecto del feminismo. “Es una actitud y se tiene o no se tiene. Y este partido no la tiene”, ha subrayado.

El escritor también ha recalcado que “son cinco o seis meses desde que se denuncia y no se hace absolutamente nada”.

“No existen las vías para poderlo solucionar. El problema es que les da igual, salvo para conseguir votos, pero en el momento que esto puede ser un problema, se obvia a las mujeres”, ha añadido.

Cristina Pardo deja clara su opinión en 'El Hormiguero' Atresmedia

Su compañera de mesa, Cristina Pardo, también ha hablado alto y claro sobre el caso Paco Salazar a la vez que ha aportado bastante contexto.

“Es muy chusco porque no lo conocía nadie, pero era importante al ser asesor de Pedro Sánchez. Desde ese puesto de superioridad se valía para hacer comentarios que se pueden interpretar como acoso sexual y misoginia”, ha destacado la periodista.

“Pedro Sánchez lo iba a ascender a la Secretaría de Organización del partido cuando tuvo que dimitir Santos Cerdán”, ha continuado Pardo cuando le ha salido un comentario del alma. “Tiene un ojo Sánchez que es tremendo”, ha expresado la periodista de manera espontánea.



“Hubo un movimiento en el partido para impedir ese ascenso cuando varias mujeres lo denunciaron. Esto se quedó en el limbo hasta que hace unos días eldiario comprobó que técnicamente habían desaparecido las denuncias”, ha explicado Pardo.

“Se convocó una reunión de urgencia porque las responsables autonómicas de Igualdad querían sacar un manifiesto contra la dirección del partido. No pudo intervenir todo el mundo y se les pidió confianza y silencio”, ha agregado la periodista.

“Algo inadmisible en un partido que ha defendido que ‘calladas no estamos más guapas’”, ha concluido.