Jorge González, sobre Israel y Eurovisión: "Es un buen golpe sobre la mesa que los países decidan no ir"

Jorge González en una imagen de 'Bailando con las estrellas'.

"Nuestra posición no se ha visto alterada. La presencia de Israel en Eurovisión es insostenible".

Con estas palabras en la Comisión Mixta de Control Parlamentario a RTVE la semana pasada, José Pablo López reiteraba la postura que mantendrá la Corporación en la 95ª Asamblea de Ginebra, que se celebrará este jueves 4 y este viernes 5.

La cumbre de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidirá el futuro de Israel en el festival, así como el de España.

Y es que los cambios propuestos por el organismo hace unos días, en los que no se planteaba en ningún caso la expulsión israelí, no sirven a RTVE, que se mantiene firme en no participar en Eurovisión 2026.

Además de España, que es el único miembro de los Big Five en plantarse, también podrían causar baja Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).

Sobre esta cuestión habló Jorge González, el flamante ganador de Bailando con las estrellas, en conversación con BLUPER antes de afrontar la final del programa de Telecinco.

Preguntado sobre si es partidario de que España acuda a Eurovisión, el cantante es rotundo: "Si ya Rusia salió por lo evidente, Israel debería de salir también. Y si no, es un buen golpe sobre la mesa que los países decidan no ir".

Jorge González con su compañera Gemma Domínguez en 'Bailando con las estrellas'.

"Lo veo bien. Al final es compartir el mismo espacio y lavar la imagen de lo que está pasando. Es un buen golpe decir 'no vamos".

Lo dice alguien que se ha quedado a un paso de representar a nuestro país en el Festival. Lo hizo en el Benidorm Fest en 2024 con Caliente, en el año que Nebulossa defendió Zorra en Malmö, Suecia.

"El Benidorm Fest fue para mí una cosa maravillosa y que me encantaría repetir, pero considero que todavía hay cositas que no terminan de fluir", dice Jorge, que añade: "Somos un país que pone muchas barreras a volverlo a intentar".

"En Suecia se pueden estar presentando cada año, y es guay. En Sanremo vemos cada año a Mahmood y no pasa nada. Sin embargo, en España es 'no, tú ya has estado", se lamenta. "No sé quién decide esto".

"Aunque lleve un temazo, ya te digo yo que no me cogen", continúa Jorge, que recuerda los casos de Luna Ki -repite en el festival tras abandonar la primera edición por el autotune- y Blanca Paloma.

"Pero esto no es lo habitual. Creo que lo que tienen [RTVE] en su mente, es gente nueva, diferente y no repetir. Y a mí me parece un error", subraya.

A pesar de la rajada, Jorge González cree que el Benidorm Fest tiene suficiente entidad propia para ser un reclamo para los artistas, en el caso de que España se caiga definitivamente de Eurovisión.

"Es un escaparate brutal para los artistas. De allí ha salido Vicco, las Tanxungueiras... Es un trampolín para el país. Dándole los enfoques adecuados se conseguirá hacer un festival propio con marca sin tener que ir a Eurovisión", admite.

El cantante, por cierto, acaba de lanzar Tsunami, un tema de Tony Sánchez-Ohlsson, el mismo que compuso Quédate conmigo de Pastora Soler.