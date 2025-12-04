Nuevo golpe de efecto de las Campanadas de Atresmedia: Santiago Segura se une a Cristina Pedroche y Chicote

Sorpresa mayúscula. Atresmedia ha desvelado su gran baza para las Campanadas 2024-2025. Cristina Pedroche y Alberto Chicote no estarán solos desde la Puerta del Sol la próxima Nochevieja y, por primera vez, contarán con un invitado especial: Santiago Segura.

"Segura tiene mucho que contar y lo desvelará el propio 31 de diciembre en directo", anuncia el grupo de San Sebastián de los Reyes sobre la participación del cineasta, que el 13 de marzo de 2026 estrenará la nueva entrega de Torrente.

De hecho, de su visita a El Hormiguero este miércoles, se entiende que su intervención en las Campanadas tendrá mucho que ver con Torrente presidente. "Voy a intentar ir", dijo a Pablo Motos.

Santiago Segura se convierte en un nuevo reclamo para las Campanadas de Atresmedia, además del 'efecto Pedroche'. Y lo hará en un año especial, pues, por primera vez, la compañía retransmitirá la cita en sus dos cadenas generalistas, Antena 3 y laSexta, además de en su plataforma, Atresplayer.

De esta forma, Atresmedia echa toda la carne en el asador para hacer de la cita una especie de Superbowl, que es así como lo promocionó Cristina Pedroche cuando se desveló que las campanadas también se verían en laSexta.

Hay que recordar que hace un año, RTVE cortó la racha de tres victorias consecutivas de Antena 3. Broncano y Lalachus consiguieron un 33,1% y 5.462.000 espectadores en La 1, mientras que la privada firmó un 32,6% y 5.550.000 en el minuto exacto de las doce campanadas.

El actor y director refuerza su vínculo con Atresmedia, tras producir la serie de Padre no hay más que uno. La ficción, que bebe de la exitosa saga, verá la luz el próximo 25 de enero y está protagonizada por Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández.

En sus décimas campanadas juntos, Pedroche y Chicote, y también Santiago Segura, tendrán de rivales a Andreu Buenafuente y Silvia Abril en La 1.

"Son profesionales como la copa de un pino. Para mí es un alegrón tener en otra cadena a gente tan, tan, tan buena", dijo el cocinero sobre los encargados de recibir al 2026 en la televisión pública.

👀 ¡@SSantiagosegura ha desvelado hoy una sorpresa de las Campanadas de Atresmedia de este año! 🍇 pic.twitter.com/fA61nl4O4Y — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) December 3, 2025

Mediaset, por otra parte, presentó este martes sus Campanadas. Sandra Barneda y Xuso Jones serán los encargados de comerse las uvas para Telecinco y Cuatro.

El grupo de Mediaset sigue en la línea de los últimos años, desmarcándose del resto y apostando por rentabilizar la cita. De ahí que se haya elegido la estación de Aramón Formigal-Panticosa, en Huesca.