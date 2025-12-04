Por qué Eurovisión no se verá en España y el Benidorm Fest 2026 sigue adelante

Ya no hay marcha atrás. España se retira de Eurovisión 2026 tras confirmarse en la Asamblea de Ginebra la participación de Israel en la próxima edición del certamen organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER).

RTVE se baja del festival junto a Países Bajos (AVROTROS), Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO) e Islandia (RÚV). España es el único país del Big 5, grupo formado por Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, en retirarse.

España avisaba el pasado septiembre y José Pablo López, presidente de la Corporación, lo reiteraba hace 7 días, al ser preguntado en la Comisión Mixta. Si el estado de Oriente Medio acudía a Viena el próximo mes de mayo, la cadena pública no acudiría a la cita.

Para el ente, “la situación en Gaza, a pesar del alto al fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”.

La retirada de España implica que RTVE no emita las semifinales previas al concurso (12 y 14 de mayo), ni la final del mismo, que se celebrará el 16 de mayo. ¿El motivo? La cadena paga un canon a la UER (uno de los más altos por pertenecer al Big 5) por asistir al festival. Este año, evidentemente, no lo abonará, por lo que se queda sin derechos de emisión.

Yuval Raphael en la alfombra turquesa en la Plaza del Ayuntamiento de Basilea (Rathausplatz) durante el Festival de Eurovisión 2025 Baden Roth Europa Press

La Corporación rechaza así el tremendo impulso que supone Eurovisión en sus audiencias del mes de mayo. Este 2025, superó el 50% de cuota de pantalla y reunió a una media de 5.884.000 espectadores.

¿Podrían Atresmedia, Mediaset o incluso la FORTA (las autonómicas) ofrecer el festival? La pelota está en el tejado de la UER. Puede darse la insólita situación de que la unión de radiodifusoras venda los derechos a un operador privado español.

Cabe recordar que la EBU-UER es una organización que recoge el servicio de emisión de señales de radio y televisión de carácter público. Esto quiere decir que pueden formar parte de ella emisoras públicas y emisoras privadas con obligaciones de servicio público.

Para ser miembro, ni siquiera es necesario que los países formen parte de la Unión Europea o estén situados en Europa. De ahí la presencia de la KAN israelí o incluso la ABC australiana, que lleva participando como “país invitado” desde el año 2015.

El futuro del Benidorm Fest

Y, bien, ¿qué sucede ahora con el Benidorm Fest? Como ya señaló RTVE, el certamen alicantino seguirá adelante, en las fechas anunciadas. Las semifinales, el 10 y 12 de febrero; la gran final, el 14 de febrero.

Las intenciones de la cadena pasan por desligar el formato de la marca Eurovisión y enfocarse en potenciarlo como evento musical en sí mismo. De hecho, algunos de los 18 candidatos, en caso de ganar, expresaron sus dudas sobre participar en Eurovisión si RTVE decidía acudir finalmente.

Echando un vistazo a la selección de artistas, resulta evidente que la casa ya estaba trabajando en esta línea. El cartel, claramente pensado para abrirse camino en el mercado latinoamericano, con el que España está más emparentado que el europeo, fue una declaración de intenciones: los argentinos Miranda!, la mexicana María León…

Y un último apunte: RTVE no dará la espalda total a Eurovisión 2026, según expuso César Vallejo. El codirector del Benidorm Fest, en Revelación o timo, pódcast del portal musical Jenesaispop, desveló que la programación de la cadena contendría guiños a la 70ª edición del festival europeo.

Habrá que esperar para saber en qué consistirán esos guiños, pues, como se dice unas líneas más arriba, la retirada de España provoca que RTVE pierda los derechos de emisión del certamen. Se desconoce en qué medida afecta, por ejemplo, a las imágenes de archivo de Eurovisión.

Así ha sido la Asamblea

La confirmación de la presencia de Israel en Eurovisión 2026 se ha producido en la 95ª Asamblea General de la UER, celebrada este jueves en Ginebra.

El objetivo de la Asamblea era debatir las medidas anunciadas por la unión de radiodifusoras, tales como controlar la propaganda que usó Netanyahu la pasada edición o el regreso de los jurados a las semifinales.

Esa es la única votación que se ha realizado en la tarde, pese a que RTVE y otros 7 países hayan solicitado por escrito llevar a cabo otra sobre la participación o no de Israel. La presidencia de la UER ha rechazado la petición.

Así, han sido sometidas a votación las medidas adoptadas por la organización y el Grupo de Referencia. Las nuevas normas han salido adelante con 738 votos a favor de las nuevas medidas, 264 en contra y 120 abstenciones.