Cara y cruz para Telecinco: las 'Tentaciones' vuelven a ganar a Broncano, pero 'El precio de la corona' pincha después

Ya no es algo puntual: La isla de las tentaciones es capaz de desbancar a La Revuelta en el access prime time. Este miércoles, 3 de diciembre, el reality show de Telecinco ganó por segundo día consecutivo al programa de La 1 y mejorando su marca del pasado martes.

El espacio capitaneado por Sandra Barneda anotó un buen 11,5% de share y 1.451.000 espectadores, creciendo un punto respecto a la entrega anterior. David Broncano, que venía de registrar mínimo de temporada, hizo un 10,9% de share y los 1.382.000 seguidores. Así lo acredita la consultora Dos30' en base a datos de Kantar Media.

Más allá de esta particular batalla entre Barneda y Broncano, El Hormiguero lideró la franja holgadamente. La visita de Ernesto Sevilla, Pablo Chiapella y Santiago Segura logró un 15,4% y 1.948.000 fieles.

En el resto del access, Cuatro sufrió la oferta de su 'hermana mayor' y cayó al 5,6% con First Dates, mientras El Intermedio se mantiene en laSexta con un 6,9%. Mención especial merece Cifras y Letras, que obtuvo uno de sus mejores datos del curso. El concurso de Aitor Albizua consiguió un 7% y cada vez está más cerca de rebasar el millón de espectadores.

Lamentablemente para Telecinco, La isla de las tentaciones no arrastró espectadores a su emisión posterior. La cadena levantó su programación de la noche del miércoles con motivo de la publicación de las memorias de Juan Carlos I, posponiendo el final de La Agencia a la semana que viene.

Pero el movimiento no surtió efecto. El precio de la corona se tuvo con que conformar con un 8,9% y apenas medio millón de espectadores, en un prime time en el que se coronó Hasta el fin del mundo. El formato de Zeppelin TV, pese a bajar 9 décimas, fue líder con un 12,7% y 809.000 espectadores.

El 1% sigue fuerte en Antena 3, logrando este miércoles un 11,8% y 848.000 seguidores. La entrega Duermo en la calle de Callejeros reportó un 6% y 427.000 fieles a Cuatro y Cazadores de imágenes registró un 5,1% y 457.000 espectadores en laSexta.

Santi Acosta, presentador de 'El precio de la corona'. Mediaset España

Farolillo rojo en las tardes de Telecinco con Agárrate al sillón. El juego que presenta Eugeni Alemany cae a su mínimo histórico, un 6,3%. A falta de confirmación oficial por parte de Mediaset, el programa tendría ya los días contados, paralizando sus grabaciones este mes para ser retirado de parrilla el próximo enero.

Y, aunque El diario de Jorge suele ser la oferta más competitiva del horario vespertino de Telecinco, este miércoles fue superado por El tiempo justo. Un 9,3% para Joaquín Prat, frente al 8,4% del talk show, que venía de lograr el doble dígito este martes (10%).