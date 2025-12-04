La broma de Pablo Motos a Óscar Casas en ‘El Hormiguero’: “Creo que se han equivocado”

Óscar Casas, estupefacto ante la broma que le han gastado en 'El Hormiguero' Atresmedia

El actor Óscar Casas, hermano del también actor Mario Casas, ha acudido este jueves a El Hormiguero a promocionar su nueva película, Me has robado el corazón, que se estrena mañana.

Pablo Motos ha pedido al actor que explicase el argumento de la película y si era verdad que estaba basada en hechos reales. “¿Eso es real o está hecho para vender?”, ha preguntado el presentador con una mala idea ya en la mente.

El de Requena ha dejado que Casas se explayara y en un momento dado le ha interrumpido para decirle: “Me has abierto el apetito. Vamos a ver el tráiler”.

Y en efecto, así ha ocurrido. En El Hormiguero le han enseñado a Óscar Casas imágenes de un tráiler. Pero un tráiler en su primera acepción en el diccionario de la Real Academia Española. “Tipo de remolque cuya parte delantera se apoya y articula sobre el vehículo tractor”.

Si vas a El Hormiguero no puedes pretender que no te vaya a caer una broma o un chiste malo. El género favorito del equipo del programa. La carcajada de las hormigas ha sido de lo más espontánea.

Casas, con muy buen humor, les ha seguido el juego. Miraba la pantalla haciéndose el aturdido (y las hormigas se seguían riendo). “Creo que se han equivocado, Pablo”, decía el actor con complicidad.

“A veces me cogen literal, digo vamos a ver el tráiler y me enseñan un tráiler. ¿Quieres ver el tráiler de la película?”, ha preguntado Motos. “A mí este me ha gustado bastante. Yo lo iría a ver mañana”, ha contestado Casas continuando la broma.

Óscar Casas, en 'El Hormiguero', con las imágenes del 'tráiler' de fondo Atresmedia

Trancas y Barrancas estaban pasando un rato de lo más divertido, porque seguían de risas a pesar de, seguramente, conocer la broma de antemano.

“Ya que estoy aquí, vamos a verlo”, ha animado Óscar Casas. Y, por fin, ha habido quórum y se han decidido a poner el tráiler de Me has robado el corazón. El bueno, el de la segunda acepción de la RAE: “Fragmento de una obra audiovisual que se hace público antes de su difusión”.

“Ahora sí”, ha comentado el actor satisfecho. Pero ahí no terminaba su tormento. Pablo Motos no quería dejar pasar el momento.

“Tengo que hacer una pausa de publicidad. Y a la vuelta, vamos a ver la cara de Óscar Casas cuando en vez de ponerle el tráiler de su película le hemos puesto un camión”, ha amenazado el presentador.

Cómo no, el presentador lo ha dicho con las risas de las hormigas (y del propio actor) de fondo.