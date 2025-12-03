Telecinco echa el cierre a 'Gran Hermano' antes de lo previsto: la vigésima edición con anónimos será la más corta de la historia

Gran Hermano tiene los días contados y no se alargará más allá de la Navidad. Telecinco finiquitará antes de lo previsto la vigésima edición de anónimos tras no conseguir los datos de audiencia que se esperaban de este formato, una de las joyas de la corona de Mediaset.

Esta decisión - sorprendente pero esperada al mismo tiempo- hará que esta edición se convierta en la más corta de la historia, pues tendrá entre 40-45 días de convivencia, muy lejos de los 144 días que estuvo Laura Campos, la ganadora de GH 12, la edición más larga del formato producido por Zeppelin TV.

No obstante, los planes de Telecinco podrían pasar por reutilizar la nueva casa levantada en Tres Cantos, abriéndola de nuevo en enero con un GH VIP, que serviría de 'puente' hasta la llegada de Supervivientes en primavera, como ha avanzado Poco Pasa TV y ha confirmado BLUPER.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.