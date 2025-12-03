La metida de pata de ‘La Revuelta’ ante las palabras de Eduardo Casanova sobre el VIH

Eduardo Casanova visitó este martes La Revuelta junto a la actriz María León para presentar su nueva serie, Silencio. La serie se ha estrenado en Movistar Plus+ este lunes 1 de diciembre, Día Mundial del sida.

La fecha de estreno de Silencio no es casualidad, puesto que propone crear conciencia alrededor del VIH.

El actor sujetaba una pegatina en el programa que decía “indetectable = intransmisible”.

“Quiero ponerla porque es muy importante. La serie Silencio habla de la pandemia del VIH. Las personas con VIH que toman una medicación, que es el 96%, son indetectables, por tanto son intransmisibles”, explicó junto a David Broncano.

A la hora de replicar el mensaje del actor y director, la cuenta de X del espacio de Broncano no transmitió la información al completo.

“Indetectable es igual a intransmisible. Todo el mundo con VIH en España es indetectable. No puede transmitir el virus de ninguna de las maneras. Si no se dice esto mucho, se crea un silencio y un estigma muy peligroso por miedo y rechazo”.

A pesar de la intención divulgativa, los tuiteros observaron un error importante en el post de La Revuelta. Tanto es así que se ha colocado una nota informativa de la comunidad anexa al mismo.

“No es correcto afirmar que ‘todo el mundo con VIH en España es indetectable’ ni que, por tanto, nadie con VIH en España pueda transmitir el virus; aún hay personas sin diagnóstico, sin tratamiento o con tratamiento no eficaz”.

«Indetectable es igual a intransmisible. Todo el mundo con VIH en España es indetectable. No puede transmtir el virus de ninguna de las maneras. Si no se dice esto mucho, se crea un silencio y un estigma muy peligroso por miedo y rechazo»@educasanova12 @laleonademaria pic.twitter.com/gIbgdS6sLE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 2, 2025

El matiz reside en que Eduardo Casanova afirmaba en La Revuelta que las personas que toman medicación son indetectables y, por tanto, intransmisibles.

En X, el espacio mencionaba que todo el mundo con VIH en España es indetectable. Es decir, han omitido la cuestión de la medicación que conlleva inevitablemente una supervisión clínica.

En el vídeo publicado junto al post, de igual manera, se encuentra el fragmento completo de la intervención de Eduardo Casanova y María León, junto a un David Broncano que se tomaba en serio el mensaje de los actores.

María León también apostillaba: “No es solo para hombres homosexuales, sino también es para las mujeres”.

“El VIH es el virus y el sida es la enfermedad derivada, ¿no?”, preguntaba David Broncano. Eduardo Casanova insistía en la importancia del tratamiento: “El VIH es el virus y el sida es la enfermedad que tienes si no tomas la medicación durante mucho tiempo”.

“El porcentaje de personas con sida en España es prácticamente inexistente”, añadió Casanova.