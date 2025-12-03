Marc Giró, sobre la dura realidad de la vivienda: "No te quejes, te sobran todavía 35 euros para irte de cañas"

El Late Xou de Marc Giró regresó esta semana al prime time de La 1 recibiendo a los cantantes Antonio Orozco y Bad Gyal.

El programa lideró la franja (11%) al ganar en un igualado duelo a la serie Renacer de Antena 3 (10,9%) y al estreno en abierto de un nuevo episodio de La que se avecina en Telecinco (10,5%).

El monólogo de Marc Giró volvió a ser de lo más comentado del formato de la televisión pública. En esta ocasión, el showman puso el foco en la cruda realidad que existe con la vivienda que existe en nuestro país.

En los últimos dos años, que coinciden con el mandato de Isabel Rodríguez como ministra de Vivienda, el precio medio de la vivienda ha subido un 26%, mientras que el del alquiler un 22%, según un informe realizado por Idealista.

"A no ser que sea usted rentista, latifundista o esté en babia, que para el caso es lo mismo, supongo que habrá notado en sus propias carnes que en España hay un grave problema con el precio de la vivienda", empezó diciendo el presentador.

Giró, en un tono irónico, como es habitual, expuso que el precio medio de un piso en Madrid de 28 metros cuadrados es de 1.100 euros y que el SMI está en 1.135.

"No te quejes, te sobran todavía 35 euros para irte de cañas, que cuesta en Madrid, de media, 2,95", dijo, añadiendo a continuación: "Hay que recordar que somos callejeros, nos gustan las terrazas, la cervecita, la alegría, el vino...".

Marc Giró, durante su monólogo sobre la vivienda.

De Madrid saltó a Barcelona, la ciudad en la que vive. "También está la cosa muy animada". En este caso, la media para una vivienda de solo 24 metros cuadrados es de 1.450 euros.

"Te faltan 315 para pagar el alquiler este mes. Siempre te queda la opción de sacarte un sobresueldo yéndote a Madrid a servir cañitas".

Giró, por último, quiso 'tranquilizar' a los espectadores recordando que otra de las soluciones es compartir piso: "Es una opción a tener en cuenta porque, de este modo, desarrollarás aptitudes tales como la paciencia, el diálogo, la tolerancia, la convivencia, la empatía, la discreción...".

"Si lo piensas bien, compartir piso te hará mejor persona, que buena falta te hace", zanjó rotundo.