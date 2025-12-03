Lydia Lozano (64) confirma el estado de salud de su marido Charlie: "Mi familia está enfadada por contar tanto"

Que Lydia Lozano adora a su marido es algo que nadie pone en duda. En nuestra cabeza todavía resuena aquel “¡Por Charlie!” que exclamaba antes de tirarse a una piscina.

Es, lógicamente, este amor por su marido el que tiene a Lydia Lozano más que preocupada por su estado de salud. Charlie, pareja de la colaboradora, ingresó en el hospital el pasado mes de octubre a causa de una bacteria que contrajo en una operación quirúrgica.

Lydia Lozano, muy amable con la prensa, ha ido actualizando el estado de salud del arquitecto ante los micrófonos. Sin embargo, Charlie ha sufrido un empeoramiento en los últimos días que, por el momento, parece mejorar.

“Ya está en planta”, ha confirmado la periodista a El tiempo justo. Inmediatamente después, ha compartido el malestar de su familia política a la reportera.

“¿Sabes lo que pasa? Que mi familia está enfadada porque cuente tantas cosas. Me ha llamado la familia de mi marido y me ha dicho que ya, porque todo el mundo llama”, ha revelado Lydia Lozano.

La preocupación de la periodista ha podido más que su prudencia. Enseguida ha manifestado su deseo de “que no aparezca otra bacteria”, pero ha reculado un instante después.

“De verdad, es que me la voy a cargar. Yo siempre os atiendo, somos compañeros. Además, es que no tengo más datos”, ha compartido Lozano.

Dentro de la preocupación, hay buenas noticias para Lydia Lozano. Acudirá la noche de este miércoles al plató de El precio de la corona para comentar la publicación de Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I.

“Charlie me ha dicho: ‘Vete a trabajar que te va a venir muy bien’”, ha desvelado la periodista.

“Él me conoce muy bien y me dice que vaya a trabajar y que me evada un poco. Nunca he pasado tantas horas al lado de Charlie. Siempre he estado currando”, ha continuado.

Joaquín Prat no ha evitado lanzar unas palabras de agradecimiento a su compañera de cadena y una reflexión.

“Lydia, como es normal, quiere ser prudente. Agradezco el interés, pero los datos médicos relativos a un paciente y, más si son de mi marido, me los reservo”, ha subrayado el presentador.