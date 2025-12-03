Golpe para David Broncano: 'La isla de las tentaciones' (10,5%) supera a 'La Revuelta', que cae a mínimo (9,8%)

Cuando Telecinco quiso entrar de nuevo en la batalla del access prime time con La isla de las tentaciones, sabía lo que se hacía. Este martes, 2 de noviembre, el reality show de Telecinco consiguió superar a La Revuelta, que registró su mínimo de temporada.

Con un 10,5% de cuota de pantalla y 1.387.000 espectadores, una nueva y explosiva hoguera de las chicas arrebató la segunda plaza a David Broncano. El programa de La 1, que recibió a Boris Becker, Eduardo Casanova y María León, cayó al 9,8% de share, con 1.287.000 seguidores.

El Hormiguero sigue a lo suyo y lidera la franja. Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez, escritora y actriz de Las hijas de la criada (Atresplayer), dieron a Pablo Motos un 13,9% y 1.850.000 espectadores de media.

Cuatro y laSexta se mantuvieron estables en el access del martes, registrando datos similares. First Dates cosechó un 6,2% y 824.000 fieles, mientras que El Intermedio anotó un 6,4% y 865.000 televidentes.

Pese al bajón de Broncano, no fue un mal día para La 1, que fue la cadena más vista de la jornada (13,7%), tan solo una décima por encima de Antena 3.

Gran dato de la final de la #UWNL entre España y Alemania LIDERA con un 20.9% de share y una media de 1.930.000 espectadores



⚽️ Más de 4.4 millones de espectadores únicos



⚽️ El post LIDERA con un 18.8% de share#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/rCnkTdLync — Dos30' (@Dos30TV) December 3, 2025

#LaIslaDeLasTentaciones14 destaca como access de @telecincoes arrebatando la 2ª plaza a #LaRevuelta al firmar un 10.5% de cuota, 1.387.000 y 2.947.000 espectadores únicos



🍎 47.1% de fidelidad



🐍 Líder absoluto de 13 a 64 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/eO0YXsstKq — Dos30' (@Dos30TV) December 3, 2025

#LaRevueltaTVE firma un 9.8% de share y congrega una media de 1.287.000 espectadores en el access de @la1_tve



⚡️ Más de 3.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/K43iSLWmFZ — Dos30' (@Dos30TV) December 3, 2025

La final de la Women’s Nations League, que se llevó España por 3 a 0 frente a Alemania, alcanzó un gran 20,9%, rozando los 2 millones de espectadores. No notó especialmente el arrastre el Telediario presentado por Pepa Bueno, que se mantuvo en el 12,2%.

Tras la batalla entre El Hormiguero, La Revuelta y Tentaciones, en el prime time se coronó La 1 por la mínima gracias a Late Xou con Marc Giró. Bad Gyal y Antonio Orozco fueron los protagonistas de una entrega que hizo un 11% y 809.000 seguidores.

El resto de la noche se saldó de la siguiente manera: un 10,9% para Renacer en Antena 3, un 10,5% para La que se avecina en Telecinco, un 7,5% para Código 10 en Cuatro y un 5,6% para Batalla de restaurantes en laSexta.

La entrevista de Gemma Nierga a Pedro Sánchez en su emisión nacional fue lo más visto del día en la cadena pública, liderando su franja con un 25,1% de cuota y 524.000 espectadores.

Y, después de firmar su segundo mejor dato del curso, Ana Rosa Quintana continúa fuerte en las mañanas. Este martes, logró un 12,9% y 330.000 espectadores en una Telecinco necesitada de cambios para levantar su daytime.