Elisa Mouiláa, alto y claro sobre Errejón: "Llevo gastados 12.000 euros en la denuncia, pero lo volvería a hacer mil veces"

Elisa Mouiláa se sentó este martes, 2 de diciembre, con Sonsoles Ónega tras saberse que el juez admitió el procesamiento a Íñigo Errejón después de dar credibilidad al testimonio de la actriz y presentadora.

Alfredo Arrién, su abogado, reclama para el exdirigente de Podemos una pena de 3 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros por un presunto delito de agresión sexual continuada que habría cometido en septiembre de 2021.

"Hemos pasado la fase de instrucción, le han procesado y se demuestra que mi denuncia no es falsa. Eso es lo importante", reconoció la intérprete en el programa de Antena 3.

Mouiláa celebró que Errejón tendrá que sentarse en el banquillo. Explicó también que lo que le pide al expolítico viene motivado por "daños morales" y por los "daños sufridos a consecuencia del abuso sexual".

"El problema de todo esto es la propaganda y lo que llega a oídos de la gente. Me sigo sintiendo cuestionada. El tema de los audios hizo mucho daño y la gente se ha quedado con el corte tan duro y tan hiriente. El daño es irreversible".

Elisa Mouiláa en su entrevista con Sonsoles Ónega.

La actriz estaba haciendo referencia al audio que se filtró de su amiga Soraya, testigo de la fiesta en la que presuntamente ocurrieron los hechos, y en el que le pide que facilitase "un poco la movida" para que no incurriera en "denuncia falsa".

A raíz de la denuncia, Elisa reconoció a Sonsoles que ha tenido que pagar un alto coste económico: "Llevo gastados 12.000 euros en esta denuncia".

Y también emocional, porque el caso ha hecho que deje de sonar, al menos como antes, el teléfono. "Los casting han bajado y me quedé a las puertas de una serie muy importante. A las productoras no les gusta la polémica. Por suerte tengo mis negocios", declaró.

Si revisamos su currículum, su último trabajo fue como colaboradora de Zapeando. Antes, participó en la serie de TVE Servir y proteger.

Pero no se arrepiente: "Lo volvería a hacer mil veces porque es lo que tenemos que hacer como sociedad y me lo confirmaron las llamadas de todas las víctimas".

Elisa reconoció que será duro tener que volver a revivir todo en el juicio, y que ya se está preparando para afrontarlo: "Uno nunca está preparado para revivir algo que fue desagradable, pero al final he intentado ser buena persona y buena ciudadana, y creía que si me callaba este hombre iba a seguir violando y abusando de mujeres".