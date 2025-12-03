Chenoa, sobre Bustamante en 'Operación Triunfo': "Tenía 18 años y era albañil, pero abría la boca y parecía Nino Bravo"

A dos semanas del fin de Operación Triunfo 2025, no podía faltar en Conexión OT la presentadora del talent show que emite Prime Video. Chenoa acudió este martes al espacio diario de Miriam Rodríguez para reflexionar sobre la presente edición, aunque dejando también apuntes sobre la suya, la primera.

La mallorquina conoce el formato de Gestmusic mejor que nadie porque ella fue concursante del mismo en 2001, quedándose a las puertas del podio que ocuparon Rosa López, David Bisbal y David Bustamante.

"Cuando yo entré en la Academia noté que algunos de mis compañeros eran muy jovencitos. Teníamos una franja de edad muy variada y eso hacía que hubiera diferentes papeles", reconocía la comunicadora ante Rodríguez.

Según Chenoa, estaba el rol de "la hermana mayor", de "la hermana pequeña"... Por ejemplo, Natalia Rodríguez tenía 18 años y la de las Baleares entró con 26. O Juan Camus, que tenía 29 años. "Había una franja muy movida".

Y la invitada a Conexión OT dedicó unas simpáticas palabras a Bustamante: "Busta' venía con 18 años. Era albañil y, de repente, abría la boca y era Nino Bravo. Yo pensaba: '¿Este señor cómo pone los ladrillos?'. Una bestialidad".

Chenoa, este martes en 'Conexión OT'. Prime Video

También para la ganadora de aquella histórica primera edición: "O Rosa, por Dios. Primera gala, Killing me softly. Era Roberta Flack al cuadrado".

Ante la pregunta de Miriam de la diferencia de exigencias entre su edición y la actual, Chenoa lo tuvo claro: "Cada vez hay más ventanas, gente más talentosa. Pero también hay que buscar el ángel de cada voz. Que tampoco es la perfección".

"Insisto en que el ángel no es una cuestión de cantar bien. El duende, como dicen en Andalucía. Lolita [Flores, su compañera de Tu cara me suena] me lo dice mucho. Se tiene o no se tiene", aseguró.

La opinión de Miriam iba en la misma línea: "Todo ha cambiado, hasta el punto de que cada vez es más difícil destacar en el programa. Se pide y se exige que seas súpercompleto, que estés siempre en la perfección".

"[Los concursantes] tienen esa percepción de que tienen que ser perfectos y que no se les da espacio para emocionarse. Espacio a lo genuino, a dejarse sorprender y llevar un poco por lo que viven", señaló la tercera finalista de OT 2017.