Susanna Griso: "Yo me alegro por Silvia Intxaurrondo, pero veremos. El camino es largo, llevo 20 años en las mañanas"

Susanna Griso está viviendo en Espejo Público uno de los cursos más convulsos que recuerda por la frenética actualidad política. La presentadora, invitada al Atresplayer Day celebrado este fin de semana en Gran Canaria, reconoce que "no es fácil" hacer un programa plural ante un momento en el que está todo polarizado.

"Nos viene un año muy electoral en las comunidades autónomas", avanza la comunicadora catalana de 56 años, que tampoco descarta un adelanto de las Generales. "Pedro Sánchez se resiste, le cuesta cuando no está en campaña", dice de una posible entrevista al presidente del Gobierno.

Preguntada por la batalla por la audiencia en la mañana, y por el subidón de Silvia Intxaurrondo con La hora de La 1, Griso es rotunda. "A La 1 le está yendo muy bien esta temporada y me alegro por Silvia", dice, no sin recordar que ella es toda una veterana: "Pero veremos. El camino es muy largo, que llevo 20 años en las mañanas".

Hay que recordar que en noviembre, La hora de La 1 cerró el mes con un gran 18,9% de share, por delante de El programa de Ana Rosa (12,2%) y Espejo Público (11,4%). "Silvia no tiene publicidad y nosotros tenemos tres bloques largos en cuatro horas y media. Han sabido aprovecharse de estas autopistas para crecer".

En este encuentro con los medios, entre los que se encontraba BLUPER, Susanna Griso habla de Gonzalo Miró, a quien "echa de menos" en la tertulia. Desvela, además, que en las primeras semanas de Directo al grano en antena se intercambiaban mensajes. "Lo veo muy bien y tranquilo".

Susanna Griso, en el Atresplayer Day. GTRES

¿Cómo ves la batalla de las mañanas?

Luchando duramente. El panorama esta temporada está muy convulso y la actualidad es tan sumamente intensa que todo puede cambiar en cuestión de semanas. Nos viene un año muy electoral en las comunidades autónomas, pero también con la posibilidad de que haya un adelanto en las generales. No lo descarto.

En realidad nunca hay momento de calma pero, ¿crees que este curso va todo más rápido y que no dejan de pasar cosas?

Yo tenía que haber venido la semana pasada a Gran Canaria porque tenía un compromiso con los compañeros de Canarias7 y no pude por la sentencia al fiscal general del Estado. Y el viernes estuve a punto de cancelar también porque fue el día después de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo. Es imposible tener agenda propia estos días.

¿Los programas de actualidad estáis viviendo vuestro mejor momento? Al final la política es lo que tira ahora y no el corazón...

Es verdad, pero porque el escenario es muy cambiante e intenso. Imagino que en un tiempo todo se normalizará, la política perderá peso y ganará importancia los temas de crónica social. Yo disfruto porque me gusta mucho la información política, pero entiendo que someter al país con esta tensión es agotador.

"Si veis a Pedro Sánchez en 'Espejo Público' es porque probablemente haya un adelanto electoral y le interese trabajarse los programas menos afines"

¿Veremos a Pedro Sánchez sentarse en Espejo Público dentro de poco?

Ya sabes que él va a los programas menos afines cuando está en campaña electoral. Si le veis en Espejo es porque probablemente haya un adelanto y le interesa trabajarse esos programas como en las anteriores elecciones.

¿Tienes ganas de recibirlo?

Sí. Yo reitero las entrevistas que se le pueden hacer al Presidente porque siempre son de interés. Pero se resiste, le cuesta cuando no está en campaña.

Siempre te preguntamos por Ana Rosa, pero esta temporada ha sido especialmente llamativo el subidón de Intxaurrondo. ¿Qué te parece?

No sé mucho a qué atribuirlo. Es cierto que ella no tiene publicidad y nosotros tenemos tres bloques largos en cuatro horas y media. Han sabido aprovecharse de estas autopistas para crecer. La mañana es muy cambiante, y es verdad que a La 1 le está yendo muy bien esta temporada y me alegro por Silvia. Pero veremos, el camino es muy largo, que llevo 20 años en las mañanas.

"No sé mucho a qué atribuir el subidón de Intxaurrondo. Es cierto que ella no tiene publicidad y nosotros tenemos tres bloques largos en cuatro horas y media"

Los periodistas de TVE tienen la lupa puesta sobre ellos. ¿Tú también lo sientes desde el otro bando?

No. Yo me siento muy libre para trabajar. No siento que tenga esa presión, que la tienes siempre porque es un programa que marca la agenda informativa y política.

La parte complicada de esta temporada es que los programas y los medios en general se están polarizando mucho. Y ante tanta polarización, lo que esperamos es hacer un programa plural donde esté representadas todas las posiciones. Y eso no es fácil en un momento como este.

¿Echas de menos a Gonzalo Miró?

A Gonzalo lo echo de menos porque en la tertulia nos venía muy bien. Hay días que no nos encontramos con alguien tan militante como el propio Gonzalo. Yo me llevaba muy bien en lo personal a pesar de que discutíamos en plató. Tenía muy buen rollo.

"A Gonzalo Miró lo echo de menos porque en la tertulia nos venía muy bien; lo veo muy bien y tranquilo como presentador"

¿Has hablado con él después de su debut en TVE? ¿Habéis tenido oportunidad de comentarlo?

Sí, sobre todo en las primeras semanas tuvimos oportunidad de hablar y ahora que ya ha entrado en una zona más tranquila porque su programa está más rodado y testado hablo menos, pero de vez en cuando nos enviamos mensajes.

¿Le dabas consejos?

Al principio le daba mi punto de cosas que yo veía, pero Gonzalo pocos consejos necesita. Para él era un cambio el pasar de colaborador a presentador, era un poco volver a lo que hizo con Concha García Campoy y ahí tienes que ajustarte un poco. Lo veo muy bien y tranquilo.