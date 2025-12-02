Sandra Barneda y Xuso Jones se comerán las uvas en Formigal: la estrategia de Mediaset para las Campanadas 2025-2026

Mediaset España ha desvelado de forma oficial este martes, 2 de diciembre, sus planes para las Campanadas 2025-2026 que, nuevamente, se emitirán de forma unificada en Telecinco y Cuatro.

La estación de esquí de Formigal-Panticosa, en Huesca, será el escenario de la retransmisión del grupo con sede en Fuencarral, que estará liderada por Sandra Barneda y Xuso Jones.

La nieve del Pirineo aragonés coge el testigo de Lanzarote, desde donde Blanca Romero y Ion Aramendi recibieron al 2025. La retransmisión se quedó muy lejos del duelo Broncano-Pedroche (TVE-Antena 3) el año pasado al registrar un 3,5% y 600.000 espectadores.

De esta forma, Mediaset vuelve a salirse de la línea habitual, apostando por unas Campanadas de Fin de Año totalmente alternativas y rentabilizar una de las citas más importantes -si no la que más- a nivel televisivo.

Se vuelve a desmarcar tanto de RTVE, con Andreu Buenafuente y Silvia Abril, como de Atresmedia, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que sí se comerán las uvas desde la Puerta del Sol de Madrid.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego Cultura de Aragón

En el caso de Mediaset, el reloj que marcará la cuenta atrás será el de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego, una de las villas más singulares y pintorescas del Alto Gállego. Ahí sonarán las doce campanadas. Se trata de un templo gótico tardío del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural.

Sandra Barneda y Xuso Jones pilotarán la retransmisión desde la terraza de Marchica, el après-ski de la estación en cuyo escenario han pasado artistas nacionales e internacionales de la talla de Juan Magán, Taburete, Nervo, Yves o Morten, entre otros.

Los detalles de la cobertura se han presentado en una rueda de prensa en Marchica, a la que han acudido Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón; Antonio Gericó, presidente ejecutivo del Grupo Aramón; Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, y los propios presentadores.

Durante el acto, Barneda ha señalado que "la noche del 31 es una de las más bonitas del año, una de las que más esperanza se reparte en el mundo. Desde que yo era pequeña, cuando veía las películas navideñas, ¡todo pasaba en la nieve! Y este año, hacer las Campanadas en la nieve, en este enclave, me parece la imagen más bonita".

Presentación de las Campanadas de Mediaset desdela estación de esquí de Formigal-Panticosa.

Por su parte, el presentador de Lo sabe no lo sabe ha añadido: "Yo veía en TikTok y otras redes el ambientazo de Formigal y de Marchica, tan sano, tan divertido, tan familiar... Por eso, cuando me dijeron que iba a presentar las Campanadas y que sería desde aquí, fue como un sueño hecho realidad".

Para Jorge Azcón, “va a ser la primera vez que se emitan las Campanadas desde una estación de esquí y estamos encantados por ello. La experiencia de la nieve en Aragón es espectacular porque es global: no es solo poder hacer un plan sano, con familia o con amigos, significa hacer un plan muy divertido porque tenemos el mejor après-ski de toda España”.

Por su parte, Antonio Gericó ha señalado que para el Grupo Aramón “es un orgullo que los espectadores puedan descubrir la magia de Formigal-Panticosa y la esencia del invierno en Aragón en una noche tan especial. Sin duda, la retransmisión de las Campanadas desde Marchica será una oportunidad única para mostrar el extraordinario entorno que nos rodea”.

En la misma línea, Jaime Guerra ha destacado: “las Campanadas no son solo la retransmisión del día 31. Hoy damos el pistoletazo de salida a una campaña de promoción y comunicación de un mes entero en el que vamos a estar contando a los espectadores que van a poder despedir el año con nosotros, en el ambiente de fiesta, navideño y familiar que nos proporciona este enclave único”.