Mayeli, primera concursante en entrar embarazada a 'La isla de las tentaciones': "¿Entiendes el riesgo en el que nos has puesto?"

Mayeli y Sandra Barneda, en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

Giro de 180 grados de los acontecimientos en La isla de las tentaciones 9. De cara a este lunes, el programa de Telecinco cebaba un posible embarazo de Mayeli Díaz, la que sería la primera concursante en entrar en estado al reality de seducción.

Este 1 de diciembre, la joven de 24 años y Álvaro Rubio, su pareja, se enfrentaron a la hoguera de las consecuencias. Cabe recordar que en la entrega anterior Mayeli fue eliminada disciplinariamente del concurso por agredir a un soltero lanzándole un vaso vacío.

Antes de abandonar el formato de Cuarzo Producciones, Rubio tuvo que rendir cuentas ante Díaz sobre su romance con Erika. "Mira, Sandra, voy a ser sincero. ¿Sabes por qué no me gusta Erika? Porque estoy completamente enamorado de Mayeli", aseguraba.

"Y hay un motivo por el que yo no he disfrutado de esta experiencia como tendría que haberla disfrutado. Y es que Mayeli y yo vamos a ser padres", soltaba, sin paños calientes, el participante.

La cara de Sandra Barneda fue un poema en ese momento: "¿Perdona? ¿Mayeli? ¿Estás embarazada? Por favor, ¿me puedes contestar?".

Y la valenciana entraba en brote contra su novio, que intentaba razonar con ella: "Es algo que me corresponde decir a mí. No te corresponde a ti, gilipo... ¡Que me dejes!".

Álvaro y Mayeli, pareja de 'La isla de las tentaciones 9'. Mediaset España

"Cariño, ¿por qué? ¿Por qué ocultar algo que para nosotros es maravilloso?", se preguntaba Álvaro. Pero Mayeli lo tenía claro: "Porque no quiero estar contigo, Álvaro".

En ese punto de la hoguera, el de Ciudad Real abandonaba el lugar, llorando desconsolado, al grito de "yo no le he hecho nada".

"Sandra, sí. Estoy embarazada. ¿Qué hago? Creía que si venía aquí y me demostraba... Yo qué sé. Estoy hecha un mar de dudas", sollozaba la chica.

La presentadora de Mediaset seguía en absoluto shock: "No entiendo nada, de verdad. Habéis ocultado un embarazo". "Me he equivocado", reconocía Díaz.

"Mayeli, ¿qué locura es esta? ¿Y si te hubiera ocurrido cualquier cosa? ¿Entiendes el riesgo en el que has colocado al programa?", quiso saber Barneda, indignada.

QUE MAYELI SI QUE ESTÁ EMBARAZADA Y NO QUIERE SEGUIR CON ÁLVARO, PORFAVOR



ESTOY MUY PELOS DIOS MIO#LaIslaDeLasTentaciones13 pic.twitter.com/4A5zjLIQi7 — KOKO (@kokooficial_) December 1, 2025

La conductora pedía a Álvaro que volviese y se sentase para explicarse tranquilamente: "¿Por qué lo habéis hecho?". "Porque yo se lo pedí", asumió la concursante.

"Sé que no tendríamos que haber venido", lamentó el chico, añadiendo: "Lo hemos hecho mal en gran parte de nuestra relación y no hemos trabajado la confianza lo suficiente".

Mayeli se marcha sin Álvaro

Ante la gran pregunta de Sandra, es decir, si querían abandonar La isla de las tentaciones juntos o por separado, Mayeli no pudo ser más contundente. Esta se marchaba sin tan siquiera mirar a Álvaro, que salió corriendo tras ella.

Mayeli se negaba a hablar. "No he hecho nada grave para que deje una relación con el supuesto amor de su vida ni me merezco como me ha dejado aquí", comentaba Álvaro, totalmente destrozado.