Jorge Javier Vázquez, a corazón abierto sobre los peores años del VIH: "Era incapaz de hacerme la prueba, vivíamos con miedo"

Aunque las protagonistas de El diario de Jorge son personas anónimas con historias que merecen la pena ser contadas, este lunes, 1 de diciembre, Jorge Javier Vázquez se permitió el lujo de hacer un pequeño "paréntesis" para hablar en primera persona.

Ángel acudió al programa de Telecinco para recuperar la relación con su madre, con la que lleva 11 años sin hablarse. "Lo que más le ha costado aceptar a mi madre es mi estilo de vida. Soy una persona visible en el mundo del VIH. Soy positivo indetectable", señaló.

El chico de 33 años quiso dejar claro que es "portador", pero que no transmite el virus. "Es importante decirlo. Eres portador del virus, pero no lo transmites", reiteró el presentador catalán.

El invitado comentó estar "bajo tratamiento". Fue entonces cuando Vázquez quiso recordar que el 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. De hecho, el comunicador llevaba "el lacito" rojo para conmemorarlo.

"Gracias por tenerlo", dijo Ángel, y Jorge contó su vivencia: "Mira, yo tengo 55 años. Tengo que decirte que tuve mi primera experiencia sexual con 20 años. Te hablo de hace unos 30 años. Pues recuerdo cada 1 de diciembre como un día terrible durante muchos años de mi vida".

"En aquel momento de desinformación, pasé siete años de terror en mi vida. Era incapaz de hacerme la prueba para ver si estaba infectado o no. Vivíamos con tanto miedo", recordó el filólogo.

"Ese día, todos los periódicos recogían información, se hablaba de una posible vacuna, de los tratamientos. Mucha gente de mi generación desapareció. Tenemos aquí [señalándose la cabeza] metida como una tara por el miedo que pasamos. Por la desesperación ante una enfermedad que arrasó con tanta gente", reconoció el conductor de formato de Boomerang TV.

Ángel agradeció que ahora fuera Jorge Javier quien compartiese su testimonio. "Precisamente, por historias como la tuya, personas como yo hemos venido a visibilizarnos", aplaudió el entrevistado.

Y el protagonista de El diario de Jorge este lunes lanzó un último apunte: "Quiero decir que esta es la cara actual del VIH. No nos estamos muriendo. Y, cariño, ya no estamos en los años ochenta".

Tras esta confesión, Jorge Javier Vázquez siguió con la escaleta habitual del programa, para intentar revertir esa relación de "incomprensión" que tenían Ángel y su progenitora.