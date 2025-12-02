Comunicado urgente de 'GH': el reality anuncia la baja definitiva de un concursante “por asuntos personales”

El perfil oficial de Gran Hermano ha anunciado este martes por la tarde la salida de Íñigo Tina del reality de Telecinco.

En un breve comunicado difundido en redes sociales, el programa ha informado que el concursante abandona la casa de Tres Cantos “por asuntos personales, ajenos al programa”. También han añadido que su participación queda “finalizada a todos los efectos”.

Por lo tanto, parece ser que la marcha de Íñigo de Gran Hermano se trata de un abandono voluntario, hasta que se esclarezcan las causas de lo ocurrido.

Su salida también deja en el aire si la organización optará por incorporar a un nuevo concursante o si la convivencia continuará con un habitante menos.

Este anuncio ha llegado en un momento delicado para Gran Hermano 20. La audiencia del reality continúa sin remontar cuando está a punto de cumplirse un mes desde su estreno.

El formato marcó este jueves un nuevo mínimo histórico en Telecinco, con un 11% de cuota -tres décimas menos que la semana anterior- y una media de 606.000 espectadores.

Íñigo abandona 'Gran Hermano 20' Mediaset

Íñigo, de 32 años, había sido uno de los concursantes más destacados de esta edición, protagonizando varios enfrentamientos y ocupando un papel central en la dinámica de la casa. Su salida supone un nuevo golpe para un programa que no consigue recuperar el impulso.

Queda por ver si el propio Íñigo acudirá a la gala del jueves para explicar junto a Jorge Javier Vázquez los motivos que le han llevado a abandonar Gran Hermano tras menos de un mes en el concurso.