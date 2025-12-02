Chenoa, rota en lágrimas al terminar la gala 11 de 'OT 2025': "A veces el 'hate' hace mucho ruido y no es verdad"

En tan solo dos semanas, los espectadores de Operación Triunfo 2025 elegirán a su ganador o ganadora. En la gala 11 del talent show de Prime Video, las emociones estuvieron a flor de piel y ni siquiera Chenoa pudo contenerse.

Dos grandes amigos, Guillo Rist y Javi Crespo, arrancaban la que sería la última noche en OT para uno de los dos. El público salvó a Rist por segunda semana consecutiva, con un 55% de los votos, frente al 45% que obtuvo Crespo.

Se marcha un concursante realmente querido. Como se recordó en la entrega de este lunes y BLUPER vivió de primera mano en los castings, el cordobés fue el primer aspirante que se llevó la pegatina en Madrid.

Se la colocó Noemí Galera, que este lunes, tras la gala, le despidió en la Academia realmente emocionada. "Me duele muchísimo que te vayas. Creo que tu paso por el programa nos ha llenado a todos", lamentaba la directora de la escuela.

"Aquí me he sentido yo mismo. De lo más orgulloso que estoy es de lo buena persona que creo que he sido", aseguró el que fue ganador de La Voz en 2022.

Brava Chenoa.



"Creo que a veces el hate hace mucho ruido y no es verdad. Somos muchos los que apoyamos que las cosas se hagan bien y que hagamos el bien a los demás" #OTGala11 pic.twitter.com/G047oZNmFe — Miss Nada. (@MixxNothing) December 1, 2025

Desde plató, la presentadora del formato de Gestmusic observaba entre lágrimas el momento. "Ay, lo siento", se disculpaba, consciente de su enorme implicación emocional en el concurso.

"Veo alumnos tan bonitos como Crespo, que dicen palabras tan chulas, que es verdad que da gusto ver a chavales. Cómo se implican con educación, con disciplina, con ganas de ayudar", aplaudía Chenoa.

"Creo que, a veces, el 'hate' hace mucho ruido y no es verdad. Somos muchos los que apoyamos que las cosas se hagan bien y que hagamos el bien a los demás", expuso la cuarta finalista de la primera edición de OT.

Acto seguido, Chenoa se dirigió al jurado, que este lunes había tenido la "ingrata" labor de valorar a los concursantes de manera númerica.

"Señores del jurado, también habéis tenido hoy vuestras cosas. La semana que viene vais a estar muchísimo mas relajados, como espectadores. No es nada fácil dar opiniones cuando alguien quiere tanto a un artista, que a veces lo defiende y se pasa cuatro pueblos. Esto es musica, el espíritu es otro", reiteraba.

