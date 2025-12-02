Alba Flores (39), sobre la trágica muerte de su padre: "La prensa fue una locura, buscaba la foto de la huérfana. Tenía 8 años"

Alba Flores se encuentra en plena promoción de Flores para Antonio, una película en homenaje a su padre en el 30 aniversario de su muerte. Antonio Flores falleció el 30 de mayo de 1995, tan solo 14 días después de la marcha de su madre, Lola Flores.

Como lee la propia Alba en la cinta de Movistar Plus+, su progenitor murió por una sobredosis de opiáceos, cocaína, analgésicos, ansiolíticos y alcohol, mientras estaba sumido en una profunda tristeza por el fallecimiento de La Faraona.

La actriz, que apenas tenía 8 años cuando murió su padre, acudió a Al cielo con ella para hablar del proyecto y reflexionar sobre la enorme presión que ejercía la prensa en aquel momento.

"Hay un momento que cuento ahí en el documental, que es lo que hicieron ese día conmigo y es que no me llevaron al funeral. Así que yo no me pude despedir", señaló Flores, añadiendo que Flores para Antonio es su "despedida" en cierto modo.

"De pequeña no pude porque mi familia decidió llevarme lejos. La prensa de aquel momento fue una locura y yo me he peleado durante toda mi infancia y adolescencia mucho con eso. Ahora que ya soy más adulta lo entiendo, porque creo que era una sobreexposición tan fuerte que el trauma hubiera sido mucho peor", reconoció en el programa de La 2.

#alcieloconella | Lo de la prensa 📸en los 90 fue una auténtica locura y eso bien lo sabe Alba Flores.



⭕️https://t.co/dJUQqNmxdm pic.twitter.com/mHHnlwjWPY — La 2 (@la2_tve) November 30, 2025

Desde luego, "fue una circunstancia muy particular" que impidió que tuviese ese "momento" personal con su padre, ya que los periodistas "buscaban la foto de la huérfana". Algo que la familia quiso evitar a toda costa.

"Si no hubiese estado toda la circunstancia de la fama y tal, sí que habría ido. Hubiera sido muy duro y difícil. También la película abre el melón sobre cómo gestionar los duelos en las infancias", admitía la hija de Ana Villa.

"Ya he pasado la edad en la que él murió [33 años] y yo a él cada vez le veo más como un joven, desde otro lado", comentó Alba, que agregó: "También yo ya conocía a la gente adecuada para hacerlo. Isaki [Lacuesta] y Elena [Molina] son unas almas megasensibles. Necesitaba a dos artistas que pudiese hacer un homenaje a un artista", aplaudió la invitada.

A continuación, Henar Álvarez confesó: "Se podría haber caído en la pornografía emocional y no sucede. Me emocioné mucho cuando lo vi, pero no porque se me forzase a hacerlo, sino porque es lo que estaba viendo".