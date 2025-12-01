Rebeca, sobre el accidente que sufrió con 21 años: "Me dijeron que iba a tener tetraplejia y que solo podría mover los ojos"

Esta semana, El diario de Jorge contó con el testimonio de Rebeca. La mujer, pese a un terrible pronóstico tras sufrir un accidente de tráfico, consiguió caminar de nuevo y seguir con su sueño de ser deportista.

"Yo era deportista fondista. Llevaba una vida tranquila. Estudiaba, trabajaba, era voluntaria de Cruz Roja... Tenía 21 años y llevaba una vida muy ajetreada", comentó la invitada del programa de Jorge Javier Vázquez.

La vida de esta nacida en Benidorm se paralizó una fatídica noche que salió a cenar con sus compañeras de trabajo, ya que tuvo un accidente de coche. Las acompañantes salieron prácticamente ilesas, pero ella se llevó la peor parte.

Rebeca se golpeó el cuello. "Hace 23 años no había cinturón en el asiento de atrás", recordó la protagonista, que durante la rehabilitación se vio obligada a reaprender a llevar a cabo acciones básicas: hablar, mover las manos y, en última instancia, caminar.

El diagnóstico, desde luego, era desalentador. Los médicos reunieron a los padres de la chica y fueron claros: "Me dijeron que iba a tener tetraplejia, que solo podría mover los ojos. No daban ni un duro por mí en la UCI".

Jorge Javier escucha el testimonio de Rebeca en 'El diario'. Mediaset España

La única solución pasaba por realizarle una compleja operación. Y ahí ocurrió el 'milagro'. "Y, no se sabe por qué, empecé a moverme", desvelaba.

Los años de rehabilitación fueron toda "una lucha". "Odiaba ver a la gente correr. Yo no podía hacerlo y me sentía frustrada". Pero esa impotencia se quedó en el pasado, según cuenta Rebeca.

Ahora, la deportista hace fútbol en silla de ruedas y tiro con arco adaptado, y es medalla de oro en esta última disciplina. "Pensé que no iba a conseguirlo, pero no me rendí. Yo veía unas escaleras y decía: '¿Cómo levanto el pie?'. Pues al final lo levantas".

Además de hablar de su gran afición por el deporte, Rebeca explicó que era una persona bastante 'fiestera', a la que era complicado meter en casa. Incluso que estaba haciendo sus pinitos en el mundo de la moda.

Rebeca y Mariluz, en 'El diario de Jorge'. Mediaset España

La mujer no acudía solo a exponer su historia de superación, sino que iba a recibir una sorpresa realmente especial. Mariluz, la responsable de introducirla en el modelaje, se había desplazado al plató de Telecinco.

"¡La madre que la parió!", exclamó Rebeca riendo y sin poder contener las lágrimas de la emoción. "Eres una mujer luchadora y resiliente. Has llenado mi vida. No cambies nunca y sigue adelante", le dijo Mariluz a su amiga.