Marta Peñate y Borja González, ganadores de 'Supervivientes', sobre cuánto dinero tienen: "No quiero que la gente piense mal"

Pasar penurias en Supervivientes compensa, por qué no decirlo, económicamente. De ello pueden dar cuenta dos ganadores que se han sincerado recientemente sobre el tema en una campaña publicitaria. Son Marta Peñate y Borja González.

Peñate, tras resistírsele la victoria en 2022 por quedar en segunda posición, volvió a probar suerte en la versión All Stars del formato de Cuarzo en 2024. La canaria se llevó el cheque de 50.000 después de 38 días en Honduras. Esa primera edición fue más corta que la segunda, emitida entre principios de septiembre y finales de octubre de 2025.

La periodista se embolsó unos 48.000 euros libres de impuestos por ganar la primera edición de Supervivientes: All Stars. Pero, tal y como reconoció hace un tiempo, la mayor parte de sus ingresos los percibe gracias a sus acciones en redes sociales.

"No quiero que la gente piense mal de mí, soy muy ahorradora", aclara Marta en dicha publicidad, que, como si David Broncano le hubiera hecho la famosa pregunta en La Revuelta, desvela tener entre 400.000 y 600.000 euros ahorrados en su cuenta bancaria. Marta puede llegar a cobrar entre 30.000 y 40.000 euros al mes por estas publicidades.

La canaria ha insistido en varias ocasiones en que su pensamiento es invertir esta cantidad "con cabeza y con prudencia". Su deseo es comprarse una casa junto a Tony, con el que se casó en los Cayos Cochinos. El matrimonio vive ahora en un piso de alquiler con jardín y piscina comunitaria en las afueras de Madrid.

Marta Peñate ganó el premio de 50.000 euros en 'Supervivientes: All Stars'. Mediaset España

Obviamente, la cifra que amasó González por ganar Supervivientes 2025 fue mayor, porque también lo fue la duración del concurso, más de tres meses. El cheque del valenciano era de 200.000 euros, aunque habría que restarle lo que abonó a Hacienda. La cosa quedaría en unos 118.000 euros.

Sumado a los ahorros que ya tenía por su trabajo como militar, más los obtenidos por ser creador de contenido, Borja asegura tener en la cuenta bancaria entre 200.000 y 300.000 euros. "Lo máximo" que ha ganado el influencer en Instagram ha sido entre 20.000 y 30.000 euros.

Borja González tiene claro en qué invertir esa jugosa cantidad de dinero que tiene en el banco: en una casa en su lugar de origen, la 'terreta'. El guardia civil de 32 años vive de alquiler con su novia Ana y su hijo, por lo que le agradaría convertirse en propietario.

La pareja no ha encontrado todavía la casa de sus sueños, esa que se adapte a su presupuesto. A Borja le convenció el último inmueble que visitaron, pero a su chica no, ya que la vivienda se ubicaba al lado de un tanatorio.