El gran mes de Vicente Vallés y Sandra Golpe: sus informativos en Antena 3 arrasan batiendo récords de audiencia

Las audiencias de noviembre han vuelto a dejar claro que Antena 3 es ahora mismo la cadena favorita por los españoles. Ni La 1 en su mejor momento —continúa fortísima— es capaz de desgastar a la privada.

La cadena principal de Atresmedia continúa recogiendo los frutos de una parrilla sólida, en la que se combinan los programas más vistos, como El Hormiguero y Pasapalabra, y los informativos más seguidos de la televisión desde hace casi seis años.

Las diferentes ediciones de Antena 3 Noticias arrasan con un 19,3% de cuota de pantalla y 2.011.000 espectadores de media, de acuerdo a los datos de Kantar Media.

Suben los Telediarios de TVE (13,9% y 1.440.000), mientras que Informativos Telecinco sigue en mínimos (8,2% y 846.000).

Lo cierto es que Vicente Vallés y Sandra Golpe han cerrado un noviembre sobresaliente, en un mes intenso a nivel informativo por la histórica condena al fiscal general del Estado y la entrada a prisión del exministro José Luis Ábalos y su mano derecha Koldo García.

Sus noticieros han arrasado y han sido lo más visto del mes en televisión.

En la noche, Vicente Vallés ha vuelto a sacar músculo en un noviembre especialmente bueno para Pepa Bueno. Antena 3 Noticias 2 registra su mes más visto desde febrero de 2024 al promediar un 18,7% de share y 2.222.000 espectadores.

Datos de audiencia de los informativos en noviembre. Dos30'

Supera, como decimos, al Telediario 2 (13,6%) y al informativo que conducen Franganillo y Ángeles Blanco a las 21:00 horas en Telecinco (7,1%), como se puede ver en el gráfico anterior de la consultora Dos30'.

Las noticias de Vallés batieron récord de temporada el pasado jueves 27, al lograr un 21,2% de cuota y 2.534.000 espectadores en Antena 3. Fue la entrega más vista en lo que llevamos de curso.

Sandra Golpe, de récord

Y si a Vallés le va bien en la noche, a Sandra Golpe nadie la tose a las tres de la tarde. Ya son 94 meses de liderazgo ininterrumpido en la sobremesa (desde febrero de 2018).

En noviembre marca su mejor resultado desde agosto de 2007 con un 24% y 2.196.000 espectadores, por delante del Telediario de Alejandra Herranz (15,3%) y del informativo de Isabel Jiménez en Telecinco (9,6%).

Antena 3 Noticias 1 vivió su mejor jornada el pasado lunes 24, cuando consiguió su mejor resultado en audiencia en los últimos 17 años, desde el 12 de septiembre de 2008: 25,2% y 2.308.000 espectadores.

Los extraordinarios datos que consiguen los informativos van de la mano de los concursos que los preceden. Tanto La ruleta de la suerte (20,9%) como Pasapalabra (20,3%) siguen siendo un valor seguro y continúan impulsando las audiencias de Sandra Golpe y Vicente Vallés.